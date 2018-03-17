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Gece uyurken ışığa maruz kalmak depresyon sebebi

Bilim insanları uyku sırasında çok ufak dahi olsa ışığa maruz kalmanın depresyonu riskini arttırdığını açıkladı.Amerika Epidomeleji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, ’uyku esnasında ışığa maruz kalmanın ruh sağlığına etkileri’...

Gece uyurken ışığa maruz kalmak depresyon sebebi

Bilim insanları uyku sırasında çok ufak dahi olsa ışığa maruz kalmanın depresyonu riskini arttırdığını açıkladı.Amerika Epidomeleji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, ’uyku esnasında ışığa maruz kalmanın ruh sağlığına etkileri’...

17 Mart 2018 Cumartesi 12:42
Gece uyurken ışığa maruz kalmak depresyon sebebi

Bilim insanları uyku sırasında çok ufak dahi olsa ışığa maruz kalmanın depresyonu riskini arttırdığını açıkladı.

Amerika Epidomeleji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, ’uyku esnasında ışığa maruz kalmanın ruh sağlığına etkileri’ konulu araştırmanın sonuçları yayınlandı. 2 yıl süren araştırmada bilim insanları 900 katılımcının yatak odasına ışık ölçer yerleştirdi. Takip edilen hassas ışık ölçerlerden elde edilen verilerde, uyku sırasında ışığa daha çok maruz kalan deneklerde depresyon riskinin arttığı gözlemlendi.

Araştırmacılar, daha düzenli ve sağlıklı bir uyku için yatılan odanın ışığa maruz kalmaması gerektiğini belirtirken, uykudan önce ışık yayan telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların kapatılması gerektiğini ifade etti.
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