“Gazetecilikte Fotoğraf” konulu sunum ve söyleşi yapılacak 

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin organize ettiği, Dijital Fotoğrafçılık kursu kapsamında, kursiyerlere yönelik konferanslar ve söyleşiler devam ediyor. Kurs kapsamında son program, 17 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin Sanat Sokağında yer alan Fethi Gemuhluoğlu Salonunda gerçekleştirilecek söyleşiye, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Nihat abacı katılacak. Abacı, "Gazetecilikte fotoğraf" konulu söyleşide ile çeyrek asırlık gazetecilik mesleki yaşam içinde çektiği fotoğraflardan oluşan sine vizyon gösterisi ile genç fotoğrafçılara mesleğin özelliklerini anlatacak.



Basın mensupları, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ve fotoğrafçılığa ilgi duyanların da katılacağı sunum ve söyleşinin ilgi görmesi bekleniyor.

