“Gazetecilik mesleğine ihtiyaç duyuyoruz”

Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ve Yönetim Kurulu üyelerinden Adem Doğan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, göreve yeni gelen Başkan Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Fatih Avcı, Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesi’nin kendilerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Başkan Abdurrahman Taşkesen ve değerli yönetim kurulu üyesi Adem Doğan’a çok teşekkür ettiğini söyledi.

İMAM HATİPLİLERİ BİR ARAYA GETİRMİŞ BİR DERNEĞİMİZ

Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesi’nin yeni hizmet yerinde yapacakları görevlerden dolayı şimdiden teşekkür ettiklerini dile getiren Başkan Avcı, “Önder İmam Hatipler Derneği özellikle son zamanlarda şehrimizde ciddi anlamda aktif hale gelen STK’larımızdan bir tanesi. Özellikle Türkiye’de cemaatler üzerinde algıların olduğu, negatif ve kötü intibaların olduğu bir dönemde siyaseti bir kenara bırakarak sadece inançlı insanların bir arada olması çok güzel. Önder İmam Hatipliler Derneğimiz muhafazakâr insanların örgütlenebilmesi adına güzel çalışmalar yapabilecek, imam hatiplileri bir araya getirmiş bir derneğimiz. Yeni yerleri Karakaş Konağı’nda da yapacakları hizmetlerden dolayı şimdiden başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUZ

MGTC Başkanı Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyen Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise, “Bugün Önder Malatya Teşkilatı olarak Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Yazılı ve görsel medya, bir toplumun içinden geçtiği ruh halini dışa yansımasını sağlayan organlardır. Basın cemiyetinin güzel ve faydalı işler yaptığını düşünüyoruz. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak faaliyetlerimizi yürütürken toplumun tabanına yayılması açısından gazeteci ve iletişimci dostlara her manada ihtiyaç duyuyoruz. Yaptığımız hizmetlerin etki alanının genişlemesi, toplumun bu hizmetlerden ve faaliyetlerden haberdar olması açısından gazetecilik mesleğine bizler ciddi manada ihtiyaç duyuyoruz. Bu yönden cemiyete üye görsel ve yazılı medyaya emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com