Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
87180
ALTIN
233.505
DOLAR
6.1705
STERLİN
7.7894
EURO
7.0291

“Gazetecilik mesleğine ihtiyaç duyuyoruz”

MGTC’yi ziyaret ederek yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı’ya başarılar dileyen Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, “Yaptığımız hizmetlerin etki alanının genişlemesi, toplumun bu hizmetlerden ve faaliyetlerden haberdar olması açısından gazetecilik mesleğine bizler ciddi manada ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

“Gazetecilik mesleğine ihtiyaç duyuyoruz”

MGTC’yi ziyaret ederek yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Avcı’ya başarılar dileyen Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, “Yaptığımız hizmetlerin etki alanının genişlemesi, toplumun bu hizmetlerden ve faaliyetlerden haberdar olması açısından gazetecilik mesleğine bizler ciddi manada ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:37
“Gazetecilik mesleğine ihtiyaç duyuyoruz”

Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ve Yönetim Kurulu üyelerinden Adem Doğan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne (MGTC) hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, göreve yeni gelen Başkan Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanı Fatih Avcı, Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesi’nin kendilerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, Başkan Abdurrahman Taşkesen ve değerli yönetim kurulu üyesi Adem Doğan’a çok teşekkür ettiğini söyledi.

İMAM HATİPLİLERİ BİR ARAYA GETİRMİŞ BİR DERNEĞİMİZ

Önder İmam Hatipler Derneği Malatya Şubesi’nin yeni hizmet yerinde yapacakları görevlerden dolayı şimdiden teşekkür ettiklerini dile getiren Başkan Avcı, “Önder İmam Hatipler Derneği özellikle son zamanlarda şehrimizde ciddi anlamda aktif hale gelen STK’larımızdan bir tanesi. Özellikle Türkiye’de cemaatler üzerinde algıların olduğu, negatif ve kötü intibaların olduğu bir dönemde siyaseti bir kenara bırakarak sadece inançlı insanların bir arada olması çok güzel. Önder İmam Hatipliler Derneğimiz muhafazakâr insanların örgütlenebilmesi adına güzel çalışmalar yapabilecek, imam hatiplileri bir araya getirmiş bir derneğimiz. Yeni yerleri Karakaş Konağı’nda da yapacakları hizmetlerden dolayı şimdiden başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUZ

MGTC Başkanı Fatih Avcı ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyen Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise, “Bugün Önder Malatya Teşkilatı olarak Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni yönetime başarılar diliyoruz. Yazılı ve görsel medya, bir toplumun içinden geçtiği ruh halini dışa yansımasını sağlayan organlardır. Basın cemiyetinin güzel ve faydalı işler yaptığını düşünüyoruz. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak faaliyetlerimizi yürütürken toplumun tabanına yayılması açısından gazeteci ve iletişimci dostlara her manada ihtiyaç duyuyoruz. Yaptığımız hizmetlerin etki alanının genişlemesi, toplumun bu hizmetlerden ve faaliyetlerden haberdar olması açısından gazetecilik mesleğine bizler ciddi manada ihtiyaç duyuyoruz. Bu yönden cemiyete üye görsel ve yazılı medyaya emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
GazetecilikMeslekIhtiyaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim