Freni patlamış kamyon gibi ülkemize saldırıyorlar

Kurban Bayramı’na 2 haftadan az bir süre kala, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre tüketicileri rahatlatacak müjdeyi verdi. Bayram’da tüketicilerin daha ucuz, kaliteli sebze ve meyve yiyeceğini dile getiren Başkan Emre, Malatya’daki arazilerin boş kaldığına atıfta da bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’na gireceklerini ifade eden Başkan Emre, Kurban Bayramı’nın çok güzel bir zamana denk geldiğini belirtti.

YERLİ ÜRÜNLERİN OLDUĞU BİR ZAMAN

Kurban Bayrı’nın güzel bir zamana denk geldiğini söyleyen Başkan Emre, “Kurban Bayramı iş potansiyelinin bittiği, İnsanların oturabileceği, öğrencilerin evinde olduğu, memurların ise yıllık izne ayrıldığı güzel bir zamana denk geldi. En önemlisi Malatya’da yerli ürünlerimizin tamamının piyasada olduğu bir zamana denk geldi. Şöyle ki kışlık ürünler ve yazlık yerli ve doğal ürünlerin tamamı bu mevsimde tezgâhları doldurdu. Fiyatının da en uygun olduğu zaman. Bu da kurban etimizle birleşirse bizim annelerimiz, bacılarımız güzel sofralar hazırlar ve misafirlerimizi ağırlarlar” diye konuştu.

YERLİ KAVUNUMUZ, ÜZÜMÜMÜZ VAR

Kurban etlerinin yerli ürünlerle yenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Emre, “Burada ben Pazarcılar Esnaf Teşkilatı'nın Başkanı olarak tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Bu Bayramda yerli karpuzumuz, kavunumuz, üzümümüz var. Bunlar kendi memleketimizin toprağın da kendi insanımızın ürettiği ürünler. Bu güzel ürünlerimizi etlerimizle beraber tüketelim. Yerli meyve, sebzeye ağırlık verelim, kola ve dolardan uzak duralım. Bizim memleketimizde doğal ürünlerimizi tüketerek hem kendimizi hem de memleketimizi kalkındıralım. Bugünlerde freni patlamış bir kamyon gibi sağa sola savrularak ülkemize saldırı yapıyorlar. Amerika’ya da bir tepki olarak dolardan, koladan ve yabancı ürünlerden uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİMİZDE PROBLEM VAR

Malatya’da tarıma alışverişli araziler bulunduğuna dikkat çeken Başkan Emre, şunları dile getirdi:

“Malatya’da arazi sorun pek yok. Tarıma elverişli arazimiz Battalgazi Bölgemizde, baraj sahil boyunda, Yazıhan Bölgemize damla sulama o kadar güzel hale geldi ki. Biraz üreticimiz de problem var. Burada ben Malatyalılar’ a biraz sitemkârım çünkü kayısıdan başka bildikleri bir şey yok kayısımız olmadı, kayısımız yandı gibi düşünceler içerisindeler. O kadar güzel arazilerimiz var ki bugün bir karpuz ortalama 10 - 12 kilo geliyor fiyatı ise 8- 10 lira bence karpuz işçiliği kayısıdan daha basit. Domatesin bugün kilosu 2-2,5 buçuk lira bir kasa domates 30 kilo geliyor. Domatesin işçiliği de kayısıdan daha basit gelin hep birlikte üretelim üretim olmayınca tüketim de olmuyor. Malatya’nın domatesi, biberi, üzümü genelde Elâzığ’ın Baskil ilçesinden geliyor. Mesela bizim Arapgir üzümümüz var ama herkes bekliyor ki üzümler hep Arapgir’den gelsin fakat Arapgir’in komşu köylerinde de yetiştirebilme imkânı var. Fakat insanlarımız tembel oldukları için bu avantajı değerlendiremiyor.” busabahmalatya.com