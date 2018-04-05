Fotoğraflarla UNICEF Türkiye Milli Komitesinin 60 yılı sergileniyor

Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın başkanlığında 1958 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden UNICEF Türkiye Milli Komitesinin geride bıraktığı 60 yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin fotoğraf sergisi açıldı.

“İhsan Doğramacı’dan Günümüze UNICEF Türkiye Milli Komitesi 1958-2018” adlı fotoğraf sergisi, Türkiye’de “beslenme” ve “sağlık” projelerinin ardından devam eden “eğitime destek” kampanyaları, “kız ve erkek çocuklar arasında eğitimde eşitlik”, “engeli olan çocuklar”, “çocuk dostu şehirler”, “Türkiye’deki Suriyeli çocuklar”, ayrıca dünyada ve ülkemizde deprem ve sel felâketleri gibi acil durumlarda gerçekleştirilen faaliyetler, tanıtım ve kaynak oluşturma çerçevesinde ilk kez bir araya getirilen arşiv malzemelerini kurumsal belleğe dönüştürme amacı taşıyor. Sergi, 702 fotoğraf ile UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile yolları kesişen çok sayıda tanınmış kişi ve kuruluşun desteklerini de belgeliyor.

Milli Komite Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Kurucumuz Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve sonrasında UNICEF Türkiye Milli Komitesi başkanlığını yürütmüş Prof. Talât Halman’ı saygı ve şükranla anıyorum. Nereden bilecektim ki, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesinin başasistanlığını yaptığım 1985 yılında Hocabey, beni ve arkadaşlarımı UNICEF Başkanı James Grant ile görüştürürken James Grant bizlere Türkiye’de çocuk sağlığı için ne düşündüğümüzü sorarken aslında Doğramacı Hoca bizleri bugünlere hazırlıyor, 30 yıl sonrasının Milli Komite Başkanını eğitiyor, gelecek kuşaklara yatırım yapıyordu” dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de konuşmasında Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın UNICEF için yaptığı değerli çalışmalardan örnekler verdi.

Sergi açılışı, Şef Gürer Aykal yönetiminde solist UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay ile Bilkent Senfoni Orkestrası’nın İhsan Doğramacı özel konseri ile sona erdi. UNICEF Türkiye Milli Komitesinin 60 yılını özetleyen fotoğraf sergisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde sanatseverlerle buluşacak. 4-14 Nisan tarihleri arasında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu Fuaye Alanı’nda ziyarete açılacak sergi, daha sonra 17-27 Nisan tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi M Kapısı Girişi Fuaye Alanı’nda ziyaret edilebilecek.