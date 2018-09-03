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““Fiyat denetimi yapılmalı”

Doları bahane ederek bazı ürünlerin fiyatlarının artırıldığını öne süren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, fiyat denetimi ve kontrolünü yapacak bir kurumun olmadığını iddia etti. Düzova, “Doları bahane ederek fiyat artışına giden çok insan var. Fiyat denetimi, kontrolü yapılmalı, kimlerin stok yaptığı takip edilmeli” dedi.

““Fiyat denetimi yapılmalı”

Doları bahane ederek bazı ürünlerin fiyatlarının artırıldığını öne süren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, fiyat denetimi ve kontrolünü yapacak bir kurumun olmadığını iddia etti. Düzova, “Doları bahane ederek fiyat artışına giden çok insan var. Fiyat denetimi, kontrolü yapılmalı, kimlerin stok yaptığı takip edilmeli” dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:13
““Fiyat denetimi yapılmalı”

Dolardaki yükseliş, bazı ithal ürünlerin fiyatını yükseltse de bazı fırsatçıların dolar kurunu bahane ederek, ürünlerde fiyat artışına gittikleri öne sürülüyor. Bu konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, doların yükselişini bahane edenlerin mutlaka olduğunu söyledi.

Doların yükselebileceğini düşebileceğini belirten Düzova, bu durumun yıllardan bu yana böyle süregeldiğini ifade etti.

“0,5 ML’LİK SUYU 1 TL’DEN SATILIYOR”

Fiyat artış denetiminin ve kontrolünün yapılması gerektiğini dile getiren ve fiyat denetimi yapacak bir kurumun olmadığını ileri süren Düzova, “Birçok ürüne zam gelmediği halde depoda olmadığını söylüyorlar. Şimdi 0,5 ml’lik suyu 1 TL’den satılıyor. Pet şişenin dışarıdan geldiği öne sürülüyor. Bahaneleri bazı ürünlerin depoda olmadığı. Para kazanmak için ürünleri stoklayan kötü niyetli insanlar var. Ticaret Bakanlığı 81 ilde spekülatif fiyat artışlarına karşı saha denetimleri artırıp, bazı ürünlerde normalin üzerinde fiyat artışı gözlenip idari işlem başlatılsa da bu yetersiz.  ‘Doğalgaza, elektriğe, petrole zam geldi, biz de zam yapıyoruz’ diyorlar. En basiti yumurta. Birkaç ay öne yumurtanın kolisi 9 ila 12 TL arasındaydı. Şimdi 23 liraya kadar satıyorlar. Yumurtanın dolarla ne alakası var? Fiyat denetimini yapan bir güç yok.  Doların yükselmesiyle bazı ürünlere zam geldi, doğru ama dolarla alakası olmayan ürünler de pahalandı. Doları bahane ederek fiyat artışına giden çok insan var. Fiyat denetimi, kontrolü yapılmalı, kimlerin stok yaptığı takip edilmeli” diye konuştu. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Fiyat Denetimi
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