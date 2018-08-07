FIRAT ELEKTRİK, CAPİTAL500 LİSTESİNDE YERİNİ ALDI

Türkiye’nin en prestijli ekonomi yayınlarından biri olan Capital Dergisi'nin yıllık ciroları baz alarak hazırladığı Capital 500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerinin belirlendiği listeye bu sene ilk defa giren Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş 396’ncı oldu. Şirket bu başarıyı bir önceki yıla göre cirosunu (net satış rakamlarını) yüzde 15 oranında artırarak yakaladı.

Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı konu ile ilgili şunları söyledi:

“Fırat Elektrik Perakende 2018 yılında arka arkaya iki prestijli araştırmaya girerek büyük başarılar elde etti. Fortune 500 başarısının ardından Capital 500’ün yayınladığı Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi listesinde yer almak bizim için gurur verici oldu. . Abonelerimize ve tüm paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaya devam edecek ve hayatlarını kolaylaştıracak ürün, hizmet ve kampanyaları onlarla buluşturmayı hedefleyeceğiz.”