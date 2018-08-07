Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94819
ALTIN
204.660
DOLAR
5.2515
STERLİN
6.8122
EURO
6.0782

FIRAT ELEKTRİK, CAPİTAL500 LİSTESİNDE YERİNİ ALDI

Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş, Capital 500 listesinde 396’ncı sıradan yerini aldı. "Türkiye´nin En Büyük 500 Özel Şirketi" arasında bu yıl ilk defa yer alan Fırat Elektrik Perakende, Temmuz ayında açıklanan Fortune 500 listesine de adını yazdırmıştı.

FIRAT ELEKTRİK, CAPİTAL500 LİSTESİNDE YERİNİ ALDI

Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş, Capital 500 listesinde 396’ncı sıradan yerini aldı. "Türkiye´nin En Büyük 500 Özel Şirketi" arasında bu yıl ilk defa yer alan Fırat Elektrik Perakende, Temmuz ayında açıklanan Fortune 500 listesine de adını yazdırmıştı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:41
FIRAT ELEKTRİK, CAPİTAL500 LİSTESİNDE YERİNİ ALDI

Türkiye’nin en prestijli ekonomi yayınlarından biri olan Capital Dergisi'nin yıllık ciroları baz alarak hazırladığı Capital 500 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerinin belirlendiği listeye bu sene ilk defa giren Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş 396’ncı oldu. Şirket bu başarıyı bir önceki yıla göre cirosunu (net satış rakamlarını) yüzde 15 oranında artırarak yakaladı.

Aksa Elektrik Ticaret ve Satış Genel Müdürü Murat Kirazlı konu ile ilgili şunları söyledi:

“Fırat Elektrik Perakende 2018 yılında arka arkaya iki prestijli araştırmaya girerek büyük başarılar elde etti. Fortune 500 başarısının ardından Capital 500’ün yayınladığı Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi listesinde yer almak bizim için gurur verici oldu. . Abonelerimize ve tüm paydaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaya devam edecek ve hayatlarını kolaylaştıracak ürün, hizmet ve kampanyaları onlarla buluşturmayı hedefleyeceğiz.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Fırat ElektrikMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar tekne turu yaptı
Çocuklar tekne turu yaptı
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
22. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Malatya’da en çok hangi isim var
Malatya’da en çok hangi isim var
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim