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Fındıktaki ’külleme’ tehlikesi Hektaş öncülüğünde Ordu’da masaya yatırıldı

Hektaş, son yıllarda fındık veriminde ve kalitesinde düşüşe neden olan ’külleme’ hastalığı hakkında Ordu’da bir çalıştay düzenledi. Sektör temsilcileri, kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerle birlikte çiftçilerin de katıldığı...

Fındıktaki ’külleme’ tehlikesi Hektaş öncülüğünde Ordu’da masaya yatırıldı

Hektaş, son yıllarda fındık veriminde ve kalitesinde düşüşe neden olan ’külleme’ hastalığı hakkında Ordu’da bir çalıştay düzenledi. Sektör temsilcileri, kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerle birlikte çiftçilerin de katıldığı...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:45
Fındıktaki ’külleme’ tehlikesi Hektaş öncülüğünde Ordu’da masaya yatırıldı

Hektaş, son yıllarda fındık veriminde ve kalitesinde düşüşe neden olan ’külleme’ hastalığı hakkında Ordu’da bir çalıştay düzenledi. Sektör temsilcileri, kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerle birlikte çiftçilerin de katıldığı toplantıda, fındıktaki külleme tehlikesine karşı alınması gereken tedbirler açıklandı.

OYAK şirketlerinden Hektaş himayesinde Ordu’da ’Fındıkta Külleme ve Çözümleri’ çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda fındığın üretiminden tüketim aşamasına kadar sektörle ilgili, aralarında kurum ve kuruluş temsilcileri ile araştırmacı ve akademisyenlerin de yer aldığı önemli paydaşlar bir araya geldi.

Çalıştaya, Hektaş İç Anadolu Bölge Müdürü Murat Sonay Akarsu ve Ordu Üniversitesi’nden Dr. Arzu Sezer’in yanı sıra Hektaş’tan Özgür Koyuncu, Isagro’dan Federico Simonetta ile Ferrero’dan Gökhan Arıkoğlu konuşmacı olarak katılırken, fındık üreticilerinin de görüşleri alındı. Fındık bahçelerinin bugününü ve geleceğini tehdit eden külleme ile mücadelenin önemine dikkat çekilen çalıştayda bu mücadelenin, Türk fındığının geleceğinin garanti altına alınması için önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Çalıştayın ardından, fındık üretiminde ve kalitesinde önemli zararlara yol açan ve bir tür mantar hastalığı olan ’külleme’ ile etkin mücadele için alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

Kültürel Tedbirler: Hastalıklı bitki artıklarının temizlenmesi, yok edilmesi, bahçelerde yabancı ot mücadelesinin yapılması.

Entegre Mücadele: Fındık bahçelerinde hastalık etmeninin gelişmesini engelleyecek şekilde bahçelerde iyi havalanma ve güneşlenme sağlayacak budama, seyreltme, dip sürgünü temizliği, dikim aralıkları gibi işlemlerinin usulüne uygun yapılması.

Kimyasal Mücadelede: Kalıntı problemi oluşturmayacak şekilde etkin ilaçlama programının oluşturulması gerekmektedir. Hektaş’ın Domark 10 EC isimli fungisitinin fındıkta külleme mücadelesine yönelik etiket genişletmesi devam etmektedir.

Kalıntı Yönetimi: AB ülkelerince kabul edilen EPPO’nun kabul ettiği MRL değerlerinin dikkate alınması ve ilaçlama programlarının bu değerleri aşmayacak şekilde düzenlenmesidir.
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