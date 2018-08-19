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Film Festivali başvuruları sona eriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-15 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları için son gün31 Ağustos Cuma olarak açıklandı.

Film Festivali başvuruları sona eriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-15 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali başvuruları için son gün31 Ağustos Cuma olarak açıklandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:17
Film Festivali başvuruları sona eriyor

9-15 Kasım 2018 tarihleri 8. Malatya Uluslararası Film Festivali yapılacak. Bu kapsamda “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması” ile Malatya Film Platformu’na başvurular 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam ediyor.

100 BİN TÜRK LİRASI PARA ÖDÜLÜ

Ulusal ve uluslararası yarışma bölümünde ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verilirken, ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu, Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri verilecek.

Bu yıl 9-15 Kasım tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivalde ulusal sinemaya katkı amacıyla festivalin ödüllerine yenileri de eklendi. Büyük Usta Lütfi Akad adına “En İyi İlk Film Ödülü”, Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödüllerinin verileceği festivalde‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülü ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 3 bin, üçüncü kısa film ise 2 bin TL ile ödüllendirilecek.

Malatya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulaşılabilir. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
FİLM FESTİVALİBaşvuru
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