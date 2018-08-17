Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi

Malatya Avcılık ve Atıcılık İl Temsilcisi İhsan Ulak oldu. Mehmet Fendoğlu uzun dönemdir yürüttüğü görevden, 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde Malatya’da Milliyetçi Hareket Partisi’nden seçilmesiyle istifa etmişti. Boşta kalan koltuğa Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu İhsan Ulak’ı atadı. Daha önce ASKF ve Malatyagücü, Sancaktarspor çatıları altında yöneticilik yapan İhsan Ulak, aynı zamanda Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyesi. Atamasının yapıldığını doğrulayan İhsan Ulak, “Öncelikle bizden önce Malatyalılara bu sporu tanıtan ve sevdiren sayın milletvekilimiz önceki il temsilcimiz Mehmet Fendoğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerde yeni dönemde yerel yönetimler, kulüpler ve STK’larla bu spora gönül vermiş insanlar için etkinlikler düzenleyip aktif bir süreç yaşamak istiyoruz. Son zamanlarda insanların psikolojik ve fiziksel rahatlığı için yöneldiği bu sporu doğaya, canlıya ve insana saygılı bir şekilde topluma yayacağız” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com