Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 38°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
87180
ALTIN
233.505
DOLAR
6.1705
STERLİN
7.7894
EURO
7.0291

Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilciliğine İhsan Ulak atandı. Daha önceki İl Temsilciliği görevini yürüten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun milletvekili seçilmesiyle Avcılık il temsilciliği boşa düşmüştü.

Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilciliğine İhsan Ulak atandı. Daha önceki İl Temsilciliği görevini yürüten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun milletvekili seçilmesiyle Avcılık il temsilciliği boşa düşmüştü.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:07
Fendoğlu’nun yerine Ulak geldi

Malatya Avcılık ve Atıcılık İl Temsilcisi İhsan Ulak oldu. Mehmet Fendoğlu uzun dönemdir yürüttüğü görevden, 27. Dönem Milletvekilliği seçiminde Malatya’da Milliyetçi Hareket Partisi’nden seçilmesiyle istifa etmişti. Boşta kalan koltuğa Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu İhsan Ulak’ı atadı. Daha önce ASKF ve Malatyagücü, Sancaktarspor çatıları altında yöneticilik yapan İhsan Ulak, aynı zamanda Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyesi. Atamasının yapıldığını doğrulayan İhsan Ulak, “Öncelikle bizden önce Malatyalılara bu sporu tanıtan ve sevdiren sayın milletvekilimiz önceki il temsilcimiz Mehmet Fendoğlu’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerde yeni dönemde yerel yönetimler, kulüpler ve STK’larla bu spora gönül vermiş insanlar için etkinlikler düzenleyip aktif bir süreç yaşamak istiyoruz. Son zamanlarda insanların psikolojik ve fiziksel rahatlığı için yöneldiği bu sporu doğaya, canlıya ve insana saygılı bir şekilde topluma yayacağız” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fendoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
 Yaz Kur’an Kursu'na katılan çocuklara sertifika  
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
Berber ve kuaförlerden Malatyalılara çağrı “Bakımınızı arife gününe bırakmayın!”
‘KURBAN’A DAİR MERAK EDİLENLER
‘KURBAN’A DAİR MERAK EDİLENLER
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim