Fendoğlu'ndan ziyaretler

MHP'li Fendoğlu son olarak İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı'yı ziyaret etti. Fendoğlu ardından Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen 'Efsanelerden Efsane Stada Veda' etkinliğine katıldı.

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu'na ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'yla birlikte Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan katıldı.

MHP'li Fendoğlu, ilk olarak İŞ-KUR Müdürü Toman'ı ziyaret etti. Burada bir süre sohbet eden Fendoğlu, başarılarının devamını diledi. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Fındıklı'yı beraberindekilerle ziyaret eden Fendoğlu, İl Müdürüyle resmi ziyaretinin ikincisi olduğunu hatırlatarak, "İlkinde Atıcılık İl Temsilcisi olarak kendilerini ziyaret ettim. Bugünde 27'nci Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili olarak kendisini ziyaret ediyorum. Malatya sporda da şanslı, Ben sporun içerisinden geliyorum spor ile yakından ilgileniyorum. Burada Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Sadi Bey ile çok güzel hizmetler yapacağız. Kendisine nezaket ziyareti için geldik, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise, " Gençlik ve Spor Bakanlığının üstlenmiş olduğu gençlik faaliyetleri, Milli Bilinç ve maneviyat açısından gençlerimizin yetiştirilmesi noktasında misyonumuz var tabi Milliyetçi Hareket Partisi Ülkü Ocakları var Emrah Başkanımızla birkaç kez ortak faaliyet yaptık Fetih gecesi gibi kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Neticede bu Ülkenin gençleri bizim geleceğimiz. Bir gün bizler yokuz gençlerimiz gelecek. Bilinçli olmaları gerekiyor bu tür gençlik faaliyetleriyle, eğitimlerle onları donatmamız gerekiyor. İl Müdürlüğümüze verdikleri destek ten ötürü Milliyetçi Hareket Partisine ve Malatya Ülkü Ocaklarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından MHP'li Fendoğlu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından 'Efsanelerden Efsane Stada Veda' etkinliği katıldı. İnönü Stadında düzenlenen etkinlikte MHP'li Fendoğlu, 'efsaneler' plaketini İl Müdürü Fındıklı'dan aldı. Bir konuşma yapan Fendoğlu, kendisinin de İnönü Stadında ter döktüğünü anlatarak, duygulandığını söyledi. Daha sonra efsane kadro da yer alan Fendoğlu, maç yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından katılanlar, MHP'li Fendoğlu'yla fotoğraf çekindi.