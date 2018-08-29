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Feci şekilde can verdi

Arapgir ilçesinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu işçi, düştüğü yem karma makinesinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci şekilde can verdi

Arapgir ilçesinde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu işçi, düştüğü yem karma makinesinde feci şekilde hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:18
Feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hezenek Mahallesi Kaynarca Sokak'ta yaşanan olayda bir çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Abdulhadi A. dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, makinede sıkışan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, feci şekilde hayatını kaybeden Afgan gencin cesedini çıkarırken, nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Feci şekildeCan
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