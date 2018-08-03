Faydalı böcekler üretilecek

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde yürütülen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Geliştirme destek programı kapsamında desteklenen “Kayısıda zararlı erik koşnili için biyolojik mücadele etmeni kitle üretiminin geliştirilmesi” isimli projenin başlangıç toplantısı düzenlendi. Dün İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim görevlileri Dr. Mehmet Keçeci ile Mehmet Karacaoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı'na Dr. Suat Kaymak Tarım İl Müdürü Tahir Macit katıldı.

Toplantıda konuşan Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Keçeci, kayısı yetiştiriciliğinde erik koşnili, şeftali güvesi, fidan dip kurdu ve kırmızı örümceklerin üretimi sınırlayan ana zararlılar olarak tanımlandığını söyledi.

EN ÇOK ZARARI KAYISI VE ERİKTE YAPMAKTA

Bu zararlının kısa sürede ağacın ölümüne neden olduğunu belirten Dr. Keçeci, “Bu zararlılardan erik koşnili, en çok zararı kayısı ve erikte yapmaktadır. Zararlı, meyve ağaçlarının gövde ve kalın dalları üzerinde emgi yaparak doğrudan balımsı madde salgılayarak fumajine neden olmaları ile de dolaylı yoldan zarar verirler. Popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda gövde, kalın ve ince dallar üzerinde büyük koloniler oluşturarak kısa sürede ağacın ölümüne neden olur” diye konuştu.

DAYANIKLI IRKLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Erik koşniliyle yapılan mücadelede, bu zararlıların mevcut doğal düşmanları da öldürüldüğünü dile getiren Dr. Keçeci, şunları kaydetti:

“Bu zararlı ile mücadelede en çok tercih edilen yöntem olan kimyasal mücadelede, uygulama dozu ve sıklığının arttırılması nedeniyle dayanıklı ırkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yine kimyasal mücadele sırasında, bu zararlıların mevcut doğal düşmanları da öldürülmektedir. Bu da bir kısır döngüye dönüşmekte ve kimyasal mücadeleye daha çok başvurulmasına neden olmaktadır. Erik koşnili ile yapılan çalışmalarda, zararlının çok sayıda doğal düşmanı belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje ile kayısıda zararlı erik koşnili için avcı veya parazitoid böceklerin zararlı üzerine etkinlikleri belirlenecektir. Daha sonra bu faydalı böceklerin kitle üretimleri geliştirilecek ve kayısı bahçelerine salımları yapılacaktır.” busabahmalatya.com