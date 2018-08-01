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FATURAYI OTOMATİK ÖDEME KOLAYLIĞI

MASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara fatura ödeme kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar Malatya’daki bütün bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek su faturalarını ödeyebiliyor.

FATURAYI OTOMATİK ÖDEME KOLAYLIĞI

MASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşlara fatura ödeme kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar Malatya’daki bütün bankalardan otomatik ödeme talimatı vererek su faturalarını ödeyebiliyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:02
FATURAYI OTOMATİK ÖDEME KOLAYLIĞI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gelişen teknolojiyi ve bankacılık sistemlerini yakından takip eden MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara su faturasını ödeme noktasında kolaylıklar sağlıyor. Malatya’daki tüm bankalarla yaptığı anlaşmalar sonucunda vatandaşımız tek bir ödeme noktasına bağlı kalmadan, sıra beklemeden, gecikme bedeli ödemeden su faturalarını ödeyebiliyorlar.

İŞLEM ÜCRETİ ALINMIYOR

Aboneler istedikleri bankaya otomatik ödeme talimatı vererek faturalarını son ödeme tarihi geçmeden, faiz ödemeden kolaylıkla ödeyebilirler. Ayrıca PTT noktalarında işlem ücreti alınmadan fatura tahsilatı yapılıyor. Veznelerde su faturası ödemek isteyen vatandaşlarımız için MASKİ Su Tahsilat vezneleri de faaliyetlerine devam ediyor.

MASKİ’ye ait ödeme noktaları, “Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Akpınar Şubesi (SOS Binası), Çilesiz Otobüs Durağı” adreslerinde bulunuyor. Ödeme noktalarını ve bankaları kullanamayan vatandaşlar www.maski.gov.tr internet adresinden online olarak faturalarını ödeyebiliyor. (Bülten)

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