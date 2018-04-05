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Facebook, Almanları da etkiledi

Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, Almanya’da da 310 bin kişinin etkinlendiği ortaya çıktı.Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica...

Facebook, Almanları da etkiledi

Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, Almanya’da da 310 bin kişinin etkinlendiği ortaya çıktı.Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:26
Facebook, Almanları da etkiledi

Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, Almanya’da da 310 bin kişinin etkinlendiği ortaya çıktı.

Facebook’un kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğinin açıklamasının ardından, Almanya’da 310 bin kişinin etkinlendiği ortaya çıktı. Facebook’un bu usulsüz uygulamasından etkilenen başta Amerika’da yaklaşık 71 milyon (yüzde 81,6), Filipinler yüzde 1,4 ve Endonezya yüzde 1,3. İngiltere ise yüzde 1,2’yle dördüncü sırada yer alan ilk AB ülkesi oldu.

Teknoloji şirketlerine sıkı kontrol

Mayıs ayı sonunda ise Avrupa Birliği (AB), Genel Veri Koruma Yasasını (GDPR - General Data Protection Regulation) yürürlüğe sokacak. Yeni yasa ile birlikte Facebook da dahil olmak üzere teknoloji şirketleri Kullanım Koşulları ve Hizmet Şartları’nı yeniden düzenleyecek. Skandal sonrası çok sayıda Facebook kullanıcısı hesaplarını kapatmış veya tamamen silmişti.

Verilerin korunmasıyle ilgili sorunun çözümü bir kaç yıl sürebilir

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg kullanıcıların veri bilgilerini kötüye kullanımından dolayı özür diledi ve çevrimiçi ağda bir dizi reformu duyurdu. Bununla birlikte bir röportajında, kullanıcı verilerinin korunmasıyla ilgili sorunları çözmek için "birkaç yıl" alacağını da söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda, İngiltere Bilgi Komisyonu’na (ICO) bağlı görevliler, Facebook’ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu belirtilen Cambridge Analytica’nın Londra’daki ofisine baskın düzenlemişti.
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