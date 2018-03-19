Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’dan Akşemsettin Mahallesi’ne kentsel dönüşüm müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı programda, Akşemsettin Mahallesine kentsel dönüşüm müjdesi geldi.

KİPTAŞ’ın çok yakın zamanda Akşemsettin Mahallesinde ofis açacağını belirten Başkan Remzi Aydın"Yeşilpınar’daki Yeşilpınar Camii’nin hemen solundaki ve evvelce ilan edilen yerde ve Akşemsettin Mahallesinde, inşallah kısa bir süre sonra KİPTAŞ bir ofis açarak, vatandaşlarımıza yapılacak olan projeyi tanıtmaya başlayacaklar.KİPTAŞ bu açtığı ofislerde, hangi şartlarda, nasıl bir dönüşüm olacak, nasıl bir proje gerçekleşecek gibi konularda bilgilendirme yapacak"diye konuştu.

Başkan Remzi Aydın, KİPTAŞ’ın projesini oldukça beğendiğini de dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde ziyaretimize gelerek bize projeyi sundular. KİPTAŞ, gerçekten yatay mimariyi esas alan, son derece nitelikli, insanca bir yaşamı öngören, mekanlarıyla-donat alanlarıyla, orada yaşayan vatandaşlarımızın yine aynı yerde yaşamalarını sağlayacak bir proje geliştirmiş. Ben çok beğendim gerçekten.

İnşallah önümüzdeki günlerde tanıtım ofislerini de açacaklar ve faaliyetlerine başlayacaklar. Biz de vatandaşlarımızla birlikte, hep beraber bir araya geleceğiz onlarla. Ve projenin tanıtımına başlayacağız" dedi.

Kentsel dönüşüm projelerinin devam edeceğini de müjdeleyen Başkan Remzi Aydın sözlerini şöyle tamamladı: " "Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum ve gerçekten çok güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. İnşallah bu çalışmalar yakın zamanda anlatıldığında ve gösterildiğinde, süreç başlamış olacak.Akabinde hemen Karadolap ve biraz daha orta vadede İslambey’de İnşallah bu çalışmalarımızı ve projelerimizi gerçekleştireceğiz ve başlatacağız"