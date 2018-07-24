Evde yılan paniği

Darende ilçesinde 75 yaşındaki Şevki Haznedaroğlu'na ait kerpiç eve yılan girdi. Haznedaroğlu durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yılanı bulmak için çalışma başlattı. Evin odasında bir dolap içerisinde görülen yılan, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yakalanarak dışarı çıkartıldı.

İtfaiye ekipleri yılanı zarar vermeden uzak bir bölgede doğaya salarken, ev sahibi evlerine giren zehirli yılanın yakalanmasında emeği olan itfaiye erlerine teşekkür etti.