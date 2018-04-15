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Evcil kuzusuyla parkta gezintiye çıktı

Annesi tarafından kabul edilmeyince tüm bakımları Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Mustafa Kozan tarafından karşılanan ’Efe’ isimli kuzu, gezdirildiği parklarda görenlerin ilgi odağı oluyor.Eskişehir’in parklarında kuşları...

Evcil kuzusuyla parkta gezintiye çıktı

Annesi tarafından kabul edilmeyince tüm bakımları Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Mustafa Kozan tarafından karşılanan ’Efe’ isimli kuzu, gezdirildiği parklarda görenlerin ilgi odağı oluyor.Eskişehir’in parklarında kuşları...

15 Nisan 2018 Pazar 11:20
Evcil kuzusuyla parkta gezintiye çıktı

Annesi tarafından kabul edilmeyince tüm bakımları Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Mustafa Kozan tarafından karşılanan ’Efe’ isimli kuzu, gezdirildiği parklarda görenlerin ilgi odağı oluyor.

Eskişehir’in parklarında kuşları besleyenleri, kedileri sevenleri ya da köpeğini gezdirenleri görmek mümkün, ancak bu kez alışılagelmişin dışında bir hayvanseverlik örneği yaşandı. Yaklaşık 15 gündür bakımını üstlendiği kuzunun beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını gideren Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Mustafa Kozan, gözü gibi baktığı kuzuyu park park dolaştırıyor. Sevimli hayvanı gören vatandaşlar ilk olarak şaşırsa da ardından severek fotoğraflarını çekiyor.

"Onunla ilgilenmek beni rahatlatıyor"

Kozan, “Bu kuzuyu babam Eskişehir’in Karabayır Mahallesi’nden getirdi. Babamın bir arkadaşı, kuzunun annesi tarafından kabul edilmediği için beslenemediğini söylemiş. Biz de durumu öğrenince onu sahiplendik ve bakımını üstlendik. Yaklaşık 11 gündür de beraberiz. İsmini ‘Efe’ koyduk ama ben ona ‘Efemiki’ diyorum. Daha önce böyle bir deneyimim yoktu, dolayısıyla bakımına ilişkin bir fikrim de yoktu. Ama şimdi onunla ilgilenmek beni rahatlatıyor, bir kuzu daha olsa ona da bakarım sanırım” şeklinde konuştu.
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