Ev hanımları bilgisayar öğreniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki semt konakları, bulundukları mahallelerin eğitim ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Salköprü Semt Konağında açılan Bilgisayar İşletmenliği Kursu, ev hanımlarından büyük ilgi görüyor. Kurs öğretmeni Umut Derya Taşkın, yaklaşık 1 yıldır konakta 3’er aylık dönemler halinde eğitimler verdiklerini kaydetti. Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan kurs hakkında bilgiler veren Taşkın, “15 yaş üstü tüm isteklilere kursumuz açıktır. Genelde ev hanımları geliyor. Zaten semt konağının anlamı da bu. Mahalle sakinlerinin boş vakitleri olduğu zaman gelip burada birşeyler öğrenmeleri ve vakitlerini değerlendirmeleri imkanı oluyor” diye konuştu.

“Öğrenmenin yaşı yok”

Kursa çocuklarıyla gelen annelerin olduğunu kaydeden Taşkın, “Semt konağımızdaki bağlama, gitar kurslarına çocuklarını getirip kendileri de bilgisayar kursuna gelen annelerimiz oluyor. Ama onun dışında kurs sınıfına çocuklarını getirenler var. Gürültü yapmadıkları sürece burada kalıyorlar. Böylece annelerin gözleri arkada kalmıyor. Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Öğrenmenin yaşı yok” dedi.

“Çocuklarının derslerine yardımcı olmak istiyorlar”

Kursiyerlerden Hatice Hecan ise 55 yaşında olduğunu ifade ederek “Çok çok güzel bu kurslar. Herkese tavsiye ediyorum. Ev hanımları evde oturmasınlar, çıksın gelinler. Ben 1,5 aydır buradayım. Çok memnunum. Diğer kurslara da gelmeyi düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 4 çocuğum memur oldu. Böyle bir kursa gitme fırsatım olmamıştı. Evde bilgisayarım var. Onu kullanacağım. Şimdiden internette haberlere bakıyorum. Küçük çocuğum da burada gitar kursuna geliyor” şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlikte kursa gelen Ayşegül Karagöz de “Bilgisayarda çocuklarımın derslerine yardımcı olmak için bilgisayar kursuna başladım. 2 çocuğumu da beraberimde getiriyorum. Onlar burada derslerini çalışırken ben de bilgisayar öğreniyorum” ifadelerini kullandı.