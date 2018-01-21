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Etimesgut Belediyesinden yeni bir uygulama

Etimesgut Belediyesi tarafından Eryaman’da inşa edilen Atatürk Meydanı Çocuk Trafik Eğitim Alanının altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Etimesgut Belediyesinden yeni bir uygulama

Etimesgut Belediyesi tarafından Eryaman’da inşa edilen Atatürk Meydanı Çocuk Trafik Eğitim Alanının altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:30
Etimesgut Belediyesinden yeni bir uygulama

Etimesgut Belediyesi tarafından Eryaman’da inşa edilen Atatürk Meydanı Çocuk Trafik Eğitim Alanının altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarının önlenmesi amacı ile sürdürülen çalışmalar kapsamında Etimesgut Belediyesi örnek bir eğitim programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geniş bir alanda inşa edilen ve yakın tarihte hizmete alınacak olan çocuk trafik eğitimi alanında ilk, orta ve lise öğrencilerine trafik kuralları konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. Eryaman’da inşa edilen Atatürk Meydanı Çocuk Trafik Eğitim Alanının altyapı çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı.

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış, yaklaşık 4 dönümlük alan içinde bulunan trafik eğitimi çalışmaları ile belirli bir program dahilinde anaokulu, ilk, orta ve lise öğrencilerinin trafik bilinci ile donatımının amaçlandığını söyledi. Her yıl terör olaylarından daha fazla insanın meydana gelen trafik kazalarında kaybedildiğine dikkat çeken Satılmış, bu anlayıştan hareketle trafikte eğitimin çocuklara daha ilkokul çağında verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Satılmış, eğitime ilişkin şu bilgileri verdi:

’’Ankara’nın en gelişmiş yerleşim alanları arasında yer alan Eryaman’da bulunan hatıra ormanı, eğitim ve spor tesisleri ile Eryaman Emekli Konağı ve buraya bağlı sosyal tesislerinin bulunduğu alanda inşa edilen çocuk trafik eğitim ile ilk etapta Etimesgut ilçesinde bulunan öğrencilerin eğitimini amaçladık. Şimdiden çeşitli i okullara bu konuda bilgi vererek, taleplerini almaya başladık. Söz konusu eğitim alanında çeşitli özellik ve boyutlarda 15 adet aracımızla öğrencilerimize trafik bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Öncelikli olarak altyapı çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı ve ilk eğitim faaliyetlerine hava koşullarının elvermesi halinde Mart veya Nisan ayı içinde başlayacağız. Ayrıca çok amaçlı olarak kullanılan bu alanımızda öğrenci velilerinin de yaralanabileceği çeşitli sosyal tesislerimizde halen hizmetini sürdürmektedir. Bir yandan öğrenciler trafik eğitimini alırlarken diğer yandan veliler ise sosyal tesislerimizden yararlanabileceklerdir.’’

Çocuk trafik eğitimi alanında eğitime alınacak öğrencilerin konularında uzman kişiler tarafından eğitileceğini ifade eden Cemal Satılmış, söz konusu alanın inşasının da tamamen belediyenin öz kaynaklardan karşılandığını belirtti.

Eryaman Sosyal Tesisler Müdürü Ömer Faruk Yazıcı da, trafik eğitim alanının yanısıra inşası büyük ölçüde tamamlanan Atatürk Meydanı’nın da yakın bir tarihte hizmete alınacağını vurguladı.
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