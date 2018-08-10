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"Esnafın güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Esnafın güçlenmesi demek, Malatya'nın ve ülkenin güçlenmesi anlamına gelir. Bu anlamda da biz her zaman esnaflarımızın sıkıntılarıyla yakından ilgileneceğiz" dedi.

"Esnafın güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Esnafın güçlenmesi demek, Malatya'nın ve ülkenin güçlenmesi anlamına gelir. Bu anlamda da biz her zaman esnaflarımızın sıkıntılarıyla yakından ilgileneceğiz" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:57
"Esnafın güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir"

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a teşekkür etti.

İÇLER ACISI BİR HALDEYDİ

Keskin, Çakır'ın Malatya'nın çehresinin değiştiren hizmetler yaptığını kaydederek, "Esnaf ve sanatkarlar için her şeyi yaptı. Kamyon Garajı'ndan tutun Galericiler Sitesi'ne, Bakırcılar Pazarı'ndan Şire Pazarı'na kadar her yerde çalışmalar yaptılar. İstanbul Pasajı birlikte gezdiğimiz zaman içler acısı bir haldeydi. Malatya'nın ilk ticaret merkezi ve ilk göz ağrısıydı. Orada çalışma yapıldı ve güzel bir mekan oldu. Milletvekili oldu, esnafın sorunlarını da rahatlıkla götürebileceğimiz birisi" diye konuştu.

Yıllarca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Milletvekili Ahmet Çakır'ın sorunları iyi bildiğini anlatan Keskin, "Beraber çok mesai yaptık, birlikte çalıştık. İyi günümüz, kötü günümüz oldu ama iyi yaptığı işler için kendisini hep takdir ettim" dedi.

MALATYA'YI HER YÖNÜYLE KALKINDIRMAK…

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise belediye başkanlığı döneminde 9 yıl Malatya'ya hizmet ettiklerini anımsattı. Çakır, Malatya'nın gelişmesi, kalkınması, yaşanılabilir güzel bir kent olması adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Yeşil alanlarıyla, meydanlarıyla, sokak ve caddeleriyle, parklarıyla hedefimiz bir yandan Malatya'yı ekonomik olarak büyütmek bir yandan da belediyecilik hizmetlerinin ötesinde Malatya'yı her yönüyle, boyutuyla kalkındırmaktı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başta esnaflarımızla her zaman istişare içerisinde olduk. Başkanımızla uyumlu bir çalışma yürüttük. Bu çerçevede de Malatya'da yapısal değişiklikler yapıldı. Ulaşımdan esnaflarımızın bulunduğu alanların inşasına ve altyapısına kadar çalışmalar yapıldı. Kurum ve STK'larımızla birlikte hareket ettik. Bu kent hepimizin, birlikte bu şehre ne kadar hizmet edebiliriz bunun gayreti içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

Milletvekili olmasındaki en büyük gayesinin hem ülkeye hem de Malatya'ya hizmet etmek olduğunu dile getiren Çakır, "Bizler yine sahada olacağız. Malatya'nın sorunları varsa bunları nasıl çözeceğiz, bunun gayretinde olacağız. Dolayısıyla Ankara'da olduğumuz kadarıyla Malatya'da olacağız. Haftanın 3 günü Ankara'da, 4 günde Malatya'da olacağız. Hep birlikte daha güzel nasıl hizmet getirilebilir bunun çalışması içerisinde olacağız. Yatırımların hızlanması, yeni projelerin yatırım programına alınması için gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

ESNAFIN SIKINTISIYLA İLGİLENECEĞİZ

Milletvekili Çakır, ildeki ekonominin büyümesinde esnafların büyük rolünün olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Esnafların güçlü olması ve destek görmesi çok önemli. O açıdan da esnafın güçlenmesi demek, Malatya'nın ve ülkenin güçlenmesi anlamına gelir. Bunun içinde esnaflarımızın karşılaşmış olduğu sıkıntılar varsa bunları aşacak teşviklerin oluşması anlamında da birlikte gayret edeceğiz. Bu anlamda da biz her zaman esnaflarımızın sıkıntılarıyla yakından ilgileneceğiz." busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EsnafGüçlüTÜRKİYE
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