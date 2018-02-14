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Esnaf Sevgililer Günü’nü Vatan Askerleri Günü yaptı

Adıyamanlı bir esnaf iş yerinin önüne astığı yazıyla 14 Şubat Sevgililer Gününü, ‘14 Şubat Vatan Askerleri Sevgililer Günü’ olarak değiştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek...

Esnaf Sevgililer Günü’nü Vatan Askerleri Günü yaptı

Adıyamanlı bir esnaf iş yerinin önüne astığı yazıyla 14 Şubat Sevgililer Gününü, ‘14 Şubat Vatan Askerleri Sevgililer Günü’ olarak değiştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:08
Esnaf Sevgililer Günü’nü Vatan Askerleri Günü yaptı

Adıyamanlı bir esnaf iş yerinin önüne astığı yazıyla 14 Şubat Sevgililer Gününü, ‘14 Şubat Vatan Askerleri Sevgililer Günü’ olarak değiştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir esnaf iş yeri önüne ‘ 14 Şubat vatan askerlerimizin sevgililer günü hayırlı olsun. Vatan askerlerimize Beybostan’dan Afrin’e kadar selam olsun. Yolunuz açık olsun, dualarımız sizinle’ yazısını yazdırması ilçe halkı tarafından takdir topladı.

14 Şubat Sevgililer Gününü, 14 Şubat Vatan Askerleri Sevgililer Günü olarak değiştiren Gergerli esnaf Zeki Çelik, “ Hükumetimizin arkasındayız. Askerlerimiz orada ölünce biz üzülüyoruz. Bizler televizyonlara bakarak burada ağlıyoruz. Bu toprak hepimizin hepimiz de bu harekata destek veriyoruz. Askerlerimizin sevgililer günü kutlu olsun. Bu toprak hepimizin gerekirse hepimiz savaşa gideriz, kalbimiz sizinle” ifadelerini kullandı.
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