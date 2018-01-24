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ESKİ DEVLET BAKANI İÇİN CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Lütfi Doğan için Türkiye Büyük Millet Meclisinde cenaze töreni düzenlendi.

ESKİ DEVLET BAKANI İÇİN CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Lütfi Doğan için Türkiye Büyük Millet Meclisinde cenaze töreni düzenlendi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
ESKİ DEVLET BAKANI İÇİN CENAZE TÖRENİ

Eski Devlet Bakanı Lütfi Doğan için düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

MALATYA MİLLETVEKİLİ OLARAK TBMM'YE GİRMİŞTİ

Doğan, 1927 yılında Ermenek'te doğdu. Suriye Üniversitesi'nde ihtisasını yaptıktan sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nde doktora eğitimini tamamlayan Lütfi Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinde bulundu. 1977 seçimlerinde Malatya milletvekili olarak TBMM'ye giren Doğan, 40. ve 42. hükümetlerde devlet bakanlığı görevini yaptı. 
 

İHA

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Hayatını Kaybeden Eski Devlet Bakanı Lütfi DoğanMalatya
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