Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Örnek’in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’in oğlu Burak Örnek, Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavi gördüğü öğrenilen, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’in oğlu 43 yaşındaki Burak Örnek, geçtiğimiz gün yaşam mücadelesini kaybetmişti. Örnek için öğlen namazına müteakip Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Örnek’in babası Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek, annesi Sevil Örnek, eşi Hande Örnek, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun başında taziyeleri kabul eden aile yakınlarının güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Öğle ezanının okunmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Örnek, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Örnek’in annesi Sevil Örnek ve eşi Hande Örnek bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yakınları ve sevenleri tarafından cenaze aracına yüklenen Örnek’in naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığına götürüldü.

Yaklaşık bir ay önce ikizleri doğan Burak Örnek, yönetmen kardeşi Tolga Örnek gibi Türk sinemasının da yakından tanıdığı bir isimdi. Örnek, 2003 yılında vizyona giren Hititler ile 2005 yılında vizyona giren ve Çanakkale Destanı’nı anlatan Gelibolu filmlerinin yapımcılığını üstlenmişti.