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Eser gazeteciler ile bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle yemekte bir araya geldi. 

Eser gazeteciler ile bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle yemekte bir araya geldi. 

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
Eser gazeteciler ile bir araya geldi

Başkan Eser, ilk olarak makamında kabul ettiği basın mensupları ile bir süre görüşerek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı. 
Eser, Darende ilçesinde muhabirlerin ve basın kurumlarının üstün bir hizmet anlayışı ile fedakarca çalıştıklarını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yapmalarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. 
Eser, “Kamuoyunun doğru ve sağlıklı haber almasında sizlere büyük görevle düşüyor siz değerli basın mensupları zor bir görev icra ediyorsunuz. Bizler şehrin idarecileri olarak siz gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlar altında halkımızı bilgilendirmek için çalıştıklarının farkındayız. Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolü çok büyüktür. Gece gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler" diye konuştu. 
Basın mensupları ile makamından sonra akşam yemeğinde de bir araya gelen Eser gazeteci İsmet Uğur, Ayhan İşcen ve Ahmet Çakır’a başarılar diledi. 

İHA

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