Erzurum taşıt sayısında yüzde 4.5’lik artış 

TÜİK 2017 ARALIK VERİLERİ

TÜİK 2017 yılı Motorlu Kara Taşıtları iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da 57 bin 713 otomobil, 3 bin 7 minibüs, bin 171 otobüs, 26 bin 415 kamyonet, 5 bin 838 kamyon, 2 bin 654 motosiklet, 705 özel amaçlı taşıt ve 19 bin 573 traktör olmak üzere toplam 117 bin 76 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu bildirildi.

İLLER SIRALAMASI

Erzurum motorlu kara taşıtları varlığı bakımından iller sıralamasında 44’üncü sırada yer aldı. Motorlu Kara taşıtı sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Tokat, Isparta, Çorum, Malatya, Sivas, Osmaniye, Edirne, Zonguldak, Uşak, Burdur, Ordu, Kırklareli, Kastamonu, Diyarbakır, Aksaray, Elazığ, Erzurum olarak sıralandı.

ERZURUM YILLIK DEĞİŞİM

TÜİK verileri üzerinden yapılan yıllık değişim oranları sonuçlarına göre Erzurum’da bir önceki döneme göre motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4.5’lik artışla 112 bin 10’dan 117 bin 76’ya, otomobil sayısı yüzde 4.66’lık artışla 55 bin 141’den 57 bin 713’e, kamyonet sayısı yüzde 4.5’lik artış oranıyla 25 bin 266’dan 26 bin 415’e, traktör sayası ısi yüzde 5.87’lik artışla 18 bin 487’den 19 bin 573’e çıktı.

MOTORLU KARA TAŞITLARI, ARALIK 2017

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 22 218 945 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYI TAŞIT KAYITLARI

Aralık ayında 103 042 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AYLIK DEĞİŞİM

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,9, kamyonette yüzde 9,7, kamyonda yüzde 33,8, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 14, otobüste ise yüzde 46 artış oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 2,4, minibüste yüzde 3,7, otobüste yüzde 29,2, kamyonette yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 45, motosiklette yüzde 3,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,2, traktörde ise yüzde 3,2 azalış oldu.

TOPLAM ARAÇ SAYISI

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Aralık döneminde 1 128 521 adet arttı. Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 247 bin 449 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 118 bin 928 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 128 bin 521 adet arttı.

DEVİR

Aralık ayında 673 141 adet taşıtın devri yapıldı. Devriyapılan toplam 673 bin 141 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,5 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 35 bin 978 adet otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,4’ü dizel, yüzde 25,9’u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

