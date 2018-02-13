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ERKEKLER DAHA ÇOK HEDİYE ALIYOR

14 Şubat Sevgililer Günü’ne bir gün kala satışlar da arttı. Bu özel günde sevgililer için değişik hediyelik eşyalar getiren esnaflar, en çok erkeklerin sevgilisi için alışveriş yaptığını dile getirdiler.

ERKEKLER DAHA ÇOK HEDİYE ALIYOR

14 Şubat Sevgililer Günü’ne bir gün kala satışlar da arttı. Bu özel günde sevgililer için değişik hediyelik eşyalar getiren esnaflar, en çok erkeklerin sevgilisi için alışveriş yaptığını dile getirdiler.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:32
ERKEKLER DAHA ÇOK HEDİYE ALIYOR

Sevgililer Günü’ne bir gün kala Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da hareketlilik başladı. Bu özel günde geçen yıla oranla alışverişlerin arttığını dile getiren Malatyalı hediye satıcıları, BUSABAH’a konuşarak, satışlarını değerlendirdiler.

1996 yılından bu yana gümüş işletmeciliği yaptığını kaydeden Hüseyin Mecit isimli esnaf, amaçlarının para kazanmak olmadığını söyledi.

BİZİM İŞLETMEMİZ MANAVA BENZİYOR

Daha çok erkeklerin sevgilileri için alışveriş yaptığını dile getiren Mecit, şunları kaydetti:

“Biz bu gibi özel günlerde fiyatlarımızı makul tutuyoruz. Bizim işletmemiz deyim yerindeyse bir manava benziyor. Çünkü günlük değişik ürünler getiriyoruz. Bu yüzden de müşterilerimiz bizle iş yapmayı seviyor. Biz ürünlerimizi satıyoruz ama sattığımız ürünün de arkasındayız. Bu özel gün nedeniyle değil de, devamlı olarak gümüş parlatma, taş takma, leyim yapma, küpe vidaları takma ücretsiz. Öte yandan saat ürünlerimiz var. Kaliteye hitap ediyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgililer için özel hediyeler getirdik. Özellikle isim yazılı olan kolyelere, açılan kalplere, melek ile kelebek kanatlı kolyelere çok fazla ilgi, alaka var. Daha çok erkekler alışveriş yapıyor. Yüzde 80 kadınlar için alışveriş yapılıyor. Zaten biz çeşit olarak bayanlara hitap ediyoruz. Fiyatlarımız her kesime hitap ediyor. 980 ayarlık gümüşler satıyoruz. Piyasada 89 TL’lik bir kolyeler bizde 45 TL. Fiyatlarımızın altında aynı kalitede ürün bulanlara biz paraları iade ediyoruz.”

TERARYUMLARA İLGİ ARTTI

Sevgililer Günü için özel hediyeler getirdiklerini kaydeden çiçek satıcısı Yunus Deniz ise, “Sevgiler Günü için özel hediyeler getirdik. İnsanlarımızın artık alım güçleri arttı. Teraryum denilen elma, armut gibi hediyelik eşyalar daha çok satılıyor. Bu yıl bunlara bu yıl çok fazla rağbet var. satışlarımız oldukça iyi. Hediyeleşme anlamında insanlarımız oldukça bilinçlendi. Bu özel gün nedeniyle erkekler sevgililerine, eşine daha çok hediye alıyor. Bu daha güzel. Çünkü kadınlarımız önemsenmeyi seviyorlar. Teraryumların fiyatları çok uygun. Herkesime hitap ediyor. Teraryumun içerisine sevgililer günüyle alakalı malzemeler koyuyoruz. Kırmızı günler, kalpler, seni seviyorum yazıları ağırlıklı. Daha çok seni seviyorum yazısı Rusça olarak yazılıyor bu yıl. Sevgiler Günü için satışlarımız 14 Şubat’tan sonraya da sarkacak. Çünkü şehir dışında gelecek olan insanlarımız var. onlar da alışveriş yapacaklar. Talep çok faz. Bu yılı geçen yılla kıyaslarsak bu yılki satışlarımız çok fazla. Bunu da insanlarımızın alım gücünün daha da artmasına bağlıyoruz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
14 Şubat Sevgililer GünüMalatyaHediye
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