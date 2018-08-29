ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ

Türkiye’de vahşi depolama sahasında ilk kez elektrik üreten belediye, Malatya Büyükşehir Belediyesi. Orduzu bölgesinde bulunan mevcut çöp alanına kurulan Çöpgaz Elektrik Santrali’nde saatte 2.4 megavat elektrik üretimi devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak, kendi alanında Türkiye’nin ilk örnek projelerinden birisi olan Malatya Entegre Çevre Projesi ile de 3 ayrı teknolojiden toplamda 10 megavat enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Malatya merkez ve ilçelerden günlük 600 ton çöp atığı; Aktarma İstasyonları vasıtasıyla katı atık sahasına getirilecek ve Ayrıştırma Ünitesinden geçirilerek geri dönüşüm sağlanacak. Çöp atıklarından, Biyogaz Reaktöründen, Gazifikasyon Tesisinden ve Düzenli Depolama Sahasındaki Deponi gazından elektrik enerjisi elde edilecek. Atık miktarını da yüzde 70 azaltacak olan ve yaklaşık 50 bin hanenin aydınlatmasını karşılayacak kapasitede saatte 10 megavat elektrik üretecek olan projenin en önemli ayaklarından biri olan Gazifikasyon Tesisi ile Doğanşehir ilçesi aktarma istasyonunun yapımı tamamlandı. Darende, Akçadağ ve Pütürge – Doğanyol Aktarma İstasyonlarının yapımı için ise çalışmaları sürdürülüyor. Entegre Çevre Projesi’nin de tam olarak hayata geçmesiyle birlikte, çöpten toplamda 60 bin hanenin aydınlatmasına eş değerde 12.4 megavatlık elektrik üretimi ve 60 ton organik gübre (kompost) üretmek hedefleniyor. busabahmalatya.com