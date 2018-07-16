Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inceleme

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inceleme

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:18
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inceleme

Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta olduğunu belirterek, “Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hakikaten Türkiye'nin ilklerinden bir tanesi. Sadece bölgeye hizmet eden yapı formatında değil, aynı zamanda Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta. Biz, şimdiye kadar Türkiye'nin ilk 3'ünde şeklinde ifadeler kullanıyorduk. Görmediğimiz yerlerde daha standardı yüksek belki Engelsiz Yaşam Merkezi var diye düşünüyorduk, ama yapmış olduğumuz incelemelerde ve araştırmalarda ise bu standartta, bu kalitede,  bu nitelikte, bu varyasyonları içerisinde barındıran ikinci bir engelli merkezi olmadığını da gördük. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum. Ben Engelsiz Yaşam Merkezimiz, çok varyasyonlu demiştim. Bir tarafta içinde küçükler için, büyükler için engelliler için yüzme havuzunun olduğu, bir tarafta kütüphanelerin, kafeteryaların olduğu, her türlü sportif aktivitelerin ve fizik tedavi ünitelerinin bulunduğu bir mekan. Dış mekanda ise hobi bahçeleri diye tabir ettiğimiz ve dış mekan fıtness spor aletleri dediğimiz aletlerimiz mevcut. Buraya gelen kişiler sportif aktivite açısından, hem kültür fizik sporunun yapılması anlamında hem eğlenme anlamında hem zamanını geçirme anlamında, her türlü varyasyonlar düşünülerek herkese hitap edebilecek bir yapı formatında hazırlanmış. Şu anda da 30 civarında öğrencimiz gelmeye başladı” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Selahattin GürkanEngelsiz Yaşam MerkeziBattalgaziMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk istismarına 'tepki yürüyüşü'
Çocuk istismarına 'tepki yürüyüşü'
Ufak bir hata hayatını kararttı
Ufak bir hata hayatını kararttı
Pütürge zorlu bir ilçemiz
Pütürge zorlu bir ilçemiz
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim