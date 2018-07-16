Engelsiz Yaşam Merkezi’nde inceleme

Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta olduğunu belirterek, “Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hakikaten Türkiye'nin ilklerinden bir tanesi. Sadece bölgeye hizmet eden yapı formatında değil, aynı zamanda Türkiye'de örnek olabilecek bir formatta. Biz, şimdiye kadar Türkiye'nin ilk 3'ünde şeklinde ifadeler kullanıyorduk. Görmediğimiz yerlerde daha standardı yüksek belki Engelsiz Yaşam Merkezi var diye düşünüyorduk, ama yapmış olduğumuz incelemelerde ve araştırmalarda ise bu standartta, bu kalitede, bu nitelikte, bu varyasyonları içerisinde barındıran ikinci bir engelli merkezi olmadığını da gördük. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum. Ben Engelsiz Yaşam Merkezimiz, çok varyasyonlu demiştim. Bir tarafta içinde küçükler için, büyükler için engelliler için yüzme havuzunun olduğu, bir tarafta kütüphanelerin, kafeteryaların olduğu, her türlü sportif aktivitelerin ve fizik tedavi ünitelerinin bulunduğu bir mekan. Dış mekanda ise hobi bahçeleri diye tabir ettiğimiz ve dış mekan fıtness spor aletleri dediğimiz aletlerimiz mevcut. Buraya gelen kişiler sportif aktivite açısından, hem kültür fizik sporunun yapılması anlamında hem eğlenme anlamında hem zamanını geçirme anlamında, her türlü varyasyonlar düşünülerek herkese hitap edebilecek bir yapı formatında hazırlanmış. Şu anda da 30 civarında öğrencimiz gelmeye başladı” sözlerini kaydetti.