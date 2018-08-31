Engellilerin ellerinden tutuluyor

‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz’ sloganıyla başlatılan projde, evde eğitim ihtiyacı duyan engelli bireylere okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kardeşlerimizin, sosyal hayata katılımlarını artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları için başlattığımız projemizin sonuçları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Evde eğitim alan kardeşlerimizin yüzlerinde oluşan tebessümle birlikte hayata bakış açılarının değiştirerek sosyal yaşama entegre olmalarına yardımcı oluyoruz. Ailelerin verdiği mücadeleye bir nebze olsun destek olabilmek ve onların dualarında yer alabilmek bizim için her şeyden değerlidir. Hepimiz engelli adayıyız, bu bilinçle hayata bakmak lazım. Kardeşlerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

“PROJE İLE SOSYAL VE PSİKOLOJİK EĞİTİMLER VERİLİYOR”

Alanında tecrübeli ve başarılı eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde yapılan testler sonucu belirlenen program ile eğitimlerin düzenli olarak devam ettiğini dile getiren Başkan Çınar, “Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında devam ettiğimi projelerimizle hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. ‘Tut Elimden’ projemizle okul öncesi, ilköğretim ve sürekli eğitim ihtiyacı olup desteklenmeye uygun görülen ve özel eğitime ihtiyacı olan hemşerilerimizin eğitimlerine destek veriyoruz. Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan kardeşlerimize ve ailelerine eğitim, sosyal, psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunuyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireylerimizi haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar” sözlerini kaydetti.

“TOPLUMUN ÖNEMLİ DEĞERLERİ”

Engellilere yönelik atılacak adımlar, projeler ve uygulamaların kentlerin gelişmişlik düzeyini gösterdiğine dikkat çeken Başkan Çınar, “Toplumun değerleri olan dezavantajlı hemşerilerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla başlattığımız ‘Tut Elimden’ sosyal sorumluluk projemiz kapsamında evde eğitim hizmeti alan Hikmet ile Sevgi Çiçek kardeşlerimizi ziyaret ederek, yapılan uygulamayı yerinde takip ettik. Engelli kardeşlerimizin eğitim programlarından keyif almaları bizi mutlu etti. Eğer onlara bir nebze de olsa moral ve motivasyon sağlayabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Anne Güler Çiçek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, baba Bayram Çiçek ise, “Başkanımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tut Elimden isimli projeyle iki çocuğumuza evde eğitim hizmetinin verilmesi bizim için çok önemli, çok faydasını görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesine bu anlamlı ve duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu.

Engelli kardeşlerle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aile fertlerinin talep ve isteklerini dinledikten sonra yanında getirdiği hediyeleri takdim etti. (Bülten) busabahmalatya.com