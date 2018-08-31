Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92579
ALTIN
254.764
DOLAR
6.5649
STERLİN
8.4543
EURO
7.6474

Engellilerin ellerinden tutuluyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrencileri, ‘Tut Elimden’ projesi kapsamında ziyaret etti.

Engellilerin ellerinden tutuluyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrencileri, ‘Tut Elimden’ projesi kapsamında ziyaret etti.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:48
Engellilerin ellerinden tutuluyor

‘Sen Gelemiyorsan Biz Geliriz’ sloganıyla başlatılan projde, evde eğitim ihtiyacı duyan engelli bireylere okuma-yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destek sağlandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kardeşlerimizin, sosyal hayata katılımlarını artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları için başlattığımız projemizin sonuçları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Evde eğitim alan kardeşlerimizin yüzlerinde oluşan tebessümle birlikte hayata bakış açılarının değiştirerek sosyal yaşama entegre olmalarına yardımcı oluyoruz. Ailelerin verdiği mücadeleye bir nebze olsun destek olabilmek ve onların dualarında yer alabilmek bizim için her şeyden değerlidir. Hepimiz engelli adayıyız, bu bilinçle hayata bakmak lazım. Kardeşlerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

“PROJE İLE SOSYAL VE PSİKOLOJİK EĞİTİMLER VERİLİYOR”

Alanında tecrübeli ve başarılı eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde yapılan testler sonucu belirlenen program ile eğitimlerin düzenli olarak devam ettiğini dile getiren Başkan Çınar, “Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında devam ettiğimi projelerimizle hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. ‘Tut Elimden’ projemizle okul öncesi, ilköğretim ve sürekli eğitim ihtiyacı olup desteklenmeye uygun görülen ve özel eğitime ihtiyacı olan hemşerilerimizin eğitimlerine destek veriyoruz.  Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olan kardeşlerimize ve ailelerine eğitim, sosyal, psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunuyoruz. Yeşilkonaklar ve Gençlik Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimiz ev ortamında ders verilmesi uygun görülen bireylerimizi haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar” sözlerini kaydetti.

“TOPLUMUN ÖNEMLİ DEĞERLERİ”

Engellilere yönelik atılacak adımlar, projeler ve uygulamaların kentlerin gelişmişlik düzeyini gösterdiğine dikkat çeken Başkan Çınar, “Toplumun değerleri olan dezavantajlı hemşerilerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla başlattığımız ‘Tut Elimden’ sosyal sorumluluk projemiz kapsamında evde eğitim hizmeti alan Hikmet ile Sevgi Çiçek kardeşlerimizi ziyaret ederek, yapılan uygulamayı yerinde takip ettik. Engelli kardeşlerimizin eğitim programlarından keyif almaları bizi mutlu etti. Eğer onlara bir nebze de olsa moral ve motivasyon sağlayabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. 

“ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Anne Güler Çiçek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, baba Bayram Çiçek ise, “Başkanımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tut Elimden isimli projeyle iki çocuğumuza evde eğitim hizmetinin verilmesi bizim için çok önemli, çok faydasını görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesine bu anlamlı ve duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu.

Engelli kardeşlerle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, aile fertlerinin talep ve isteklerini dinledikten sonra yanında getirdiği hediyeleri takdim etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Engelliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın yükselmeye devam ediyor
Altın yükselmeye devam ediyor
ZAFERLER ALLAH’TANDIR
ZAFERLER ALLAH’TANDIR
MALZEME SERİMİ TAMAMLANDI
MALZEME SERİMİ TAMAMLANDI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim