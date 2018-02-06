Engelliler atık pet şişeleri tasarıma dönüştürdü

“GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARINI KALEMLİK YAPIYORUZ”

Kursiyerlerden Baran Tarı, kurs sayesinde atıklardan da bir şeyler üretilebileceğini anladıklarını söyleyerek, “Şuanda geri dönüşüm kutularını kalemlik yapıyoruz, boyuyoruz, kesiyoruz, çiçekler yapıştırıyoruz. Öğretmenimizi, arkadaşlarımızı seviyoruz. Boyama hoşuma gidiyor. 4 aydır buradayım” şeklinde konuştu.

Kurs öğrencilerinden Mürvet Gem de“Pet şişe boyaması yapıyoruz. Saksı, kalemlik yapıyoruz. Hoşuma gidiyor” diye konuştu.



Kurs fikrinin engelli öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve hayal dünyalarını geliştirmek için başladıklarını ve sonrasında devam etme kararı aldıklarını ifade eden el sanatları öğretmeni Naciye Karakaş, bir sonraki etapta kokulu taş boyama ve süslemeye geçeceklerini kaydetti. Karakaş, şunları söyledi:

AMAÇ ZİHİNSEL ENGELLİLERİN ZİHİNLERİNİ AÇABİLMEK

“Şuanda geri dönüşüm kursumuz var. Amacımız çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmektir, bir farkındalık oluşturmak ve zihinsel engellilerin zihinlerini açabilmek. Çöplerimizi bile değerlendirebileceğimizi bunu farkındalık olarak göstermek istedik. Pet şişelerinden saksı yapıyoruz, kalemlik yapıyoruz, kutular yapıyoruz. Ve bunları büyük bir zevk ile de yapıyorlar. Daha önce de ahşap boyama, seramik boyası yaptılar. Geri dönüşümden sonra kokulu taş üzeri çalışmalar yapacağız. busabahmalatya.com