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Engelliler atık pet şişeleri tasarıma dönüştürdü

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurslara katılan engelli bireylerin hayal dünyası engel tanımıyor. Atık pet şişeleri toplayıp birer eşsiz tasarıma dönüştüren engelliler, ürettikleri ürünleri satarak da kendi harçlıklarını karşılıyor. Diyarbakır’da yaklaşık 2 yıldır önemli başarılara imza atan Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi engelli bireylerin geri dönüşüm bilinci kazanması ve gelişimlerine katkı sağlaması için pet şişe tasarım kursu açtı. Kursa katılan öğrenciler çöpe atılan pet şişeleri kesip, biçip, boyayıp, süsleyerek birer tasarıma dönüştürüyor. Engelli bireylerin ellerinde kimi zaman eşsiz bir vazoya kimi zaman bir kalemliğe dönüşen malzemeler, değişik zamanlarda açılan sergi ve kurulan kermeslerle vatandaşa sunularak elde edilen gelir ile engellerin bütçelerine katkı sağlanıyor. Kursa katılan farklı yaşlardan engelli öğrenciler, katıldıkları kurslarda çok eğlendiklerini ve engelsiz yaşam merkezinin kendileri için çok güzel bir ortam olduğunu ifade etti.

Engelliler atık pet şişeleri tasarıma dönüştürdü

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi’nde kurslara katılan engelli bireylerin hayal dünyası engel tanımıyor. Atık pet şişeleri toplayıp birer eşsiz tasarıma dönüştüren engelliler, ürettikleri ürünleri satarak da kendi harçlıklarını karşılıyor. Diyarbakır’da yaklaşık 2 yıldır önemli başarılara imza atan Kayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi engelli bireylerin geri dönüşüm bilinci kazanması ve gelişimlerine katkı sağlaması için pet şişe tasarım kursu açtı. Kursa katılan öğrenciler çöpe atılan pet şişeleri kesip, biçip, boyayıp, süsleyerek birer tasarıma dönüştürüyor. Engelli bireylerin ellerinde kimi zaman eşsiz bir vazoya kimi zaman bir kalemliğe dönüşen malzemeler, değişik zamanlarda açılan sergi ve kurulan kermeslerle vatandaşa sunularak elde edilen gelir ile engellerin bütçelerine katkı sağlanıyor. Kursa katılan farklı yaşlardan engelli öğrenciler, katıldıkları kurslarda çok eğlendiklerini ve engelsiz yaşam merkezinin kendileri için çok güzel bir ortam olduğunu ifade etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:56
Engelliler atık pet şişeleri tasarıma dönüştürdü

“GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARINI KALEMLİK YAPIYORUZ”

Kursiyerlerden Baran Tarı, kurs sayesinde atıklardan da bir şeyler üretilebileceğini anladıklarını söyleyerek,  “Şuanda geri dönüşüm kutularını kalemlik yapıyoruz, boyuyoruz, kesiyoruz, çiçekler yapıştırıyoruz. Öğretmenimizi, arkadaşlarımızı seviyoruz. Boyama hoşuma gidiyor. 4 aydır buradayım” şeklinde konuştu.
Kurs öğrencilerinden Mürvet Gem de“Pet şişe boyaması yapıyoruz. Saksı, kalemlik yapıyoruz. Hoşuma gidiyor” diye konuştu.

Kurs fikrinin engelli öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve hayal dünyalarını geliştirmek için başladıklarını ve sonrasında devam etme kararı aldıklarını ifade eden el sanatları öğretmeni Naciye Karakaş, bir sonraki etapta kokulu taş boyama ve süslemeye geçeceklerini kaydetti. Karakaş, şunları söyledi:

AMAÇ ZİHİNSEL ENGELLİLERİN ZİHİNLERİNİ AÇABİLMEK

“Şuanda geri dönüşüm kursumuz var. Amacımız çocukları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmektir, bir farkındalık oluşturmak ve zihinsel engellilerin zihinlerini açabilmek. Çöplerimizi bile değerlendirebileceğimizi bunu farkındalık olarak göstermek istedik. Pet şişelerinden saksı yapıyoruz, kalemlik yapıyoruz, kutular yapıyoruz. Ve bunları büyük bir zevk ile de yapıyorlar. Daha önce de ahşap boyama, seramik boyası yaptılar. Geri dönüşümden sonra kokulu taş üzeri çalışmalar yapacağız. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakirKayapınar Engelsiz Yaşam Merkezi’
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