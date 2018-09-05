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Enflasyonun yükseliş sebepleri açıklandı

Merkez Bankasının açıkladığı rapora göre; gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselirken, enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları oldu.

Enflasyonun yükseliş sebepleri açıklandı

Merkez Bankasının açıkladığı rapora göre; gıda enflasyonu işlenmiş gıda grubundaki olumsuz seyre bağlı olarak bir miktar yükselirken, enflasyondaki artışın ana sürükleyicileri temel mal ve enerji fiyatları oldu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Enflasyonun yükseliş sebepleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı aylık fiyat gelişmesini açıkladı. Buna göre; Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 2,30 oranında arttı ve yıllık enflasyon 2,05 puan yükselerek yüzde 17,90 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 1,94 ve 2,12 puan artarak yüzde 16,95 ve yüzde 17,22 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre, temel mal, enerji, hizmet ve altın gruplarının katkılarında sırasıyla 0,98, 0,54, 0,24 ve 0,23 puan artış gözlendi. Bu dönemde gıda ve alkol-tütün gruplarının katkısında ise önemli bir değişim gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir yükseliş gözlendi. Bu dönemde ana eğilim temel mal grubunda sert bir yükseliş kaydederken, hizmet grubunda bir miktar arttı. Sonuç olarak, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğiliminde belirgin bir bozulma izlendi.

Ağustos ayında hizmet grubu fiyatları yüzde 1,46 oranında yükseldi, grup yıllık enflasyonu 0,80 puan artarak yüzde 11,84 oldu. Yıllık enflasyon haberleşme, ulaştırma ve lokanta-otel hizmetlerinde daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda artış kaydetti. Haberleşme hizmeti fiyatlarındaki artışta cep telefonu görüşme ücretleri belirleyici oldu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
EnflasyonYükseliş Sebepleri
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