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Enflasyonun altında olan tek şey karpuz

Malatya’da patates ve soğan fiyatları düşerken, karpuz hep aynı fiyat üzerinde seyretti ve enflasyonun altında kalan tek ürün karpuz oldu.

Enflasyonun altında olan tek şey karpuz

Malatya’da patates ve soğan fiyatları düşerken, karpuz hep aynı fiyat üzerinde seyretti ve enflasyonun altında kalan tek ürün karpuz oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 11:34
Enflasyonun altında olan tek şey karpuz

Meyve Sebze Pazarı’nda bulunan Esnaf Ali Aydın, patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Geçtiğimiz haftalarda7-8 lira civarında seyreden patates ve soğanın hızlı bir düşüşe geçtiğini kaydeden Esnaf Aydın, “Patates ve soğan fiyatları geçen hafta 5 lira civarında seyrederken bu hafta fiyatlar sebzenin kalitesine göre 2 ila 3 lira arasında değişiyor” dedi. 

EN AŞAĞI 2 LİRAYA DÜŞER

Bunun yanı sıra Aydın fiyatların geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

“Fiyatlar bundan sonra daha da inmez ve hep 2-3 lira civarında seyreder. Düşerse en aşağı 2 liraya düşer.”

Diğer meyve ve sebzelerde değişimin olmadığını ve geçen haftayla aynı fiyatlara sahip olduğunu dile getiren Aydın,  “Diğer sebze ve meyvelerin fiyatları hiç düşmez diğerlerinin sabit fiyatları vardır. Bu fiyatlar pek değişmez ve hep aynı çizgide seyreder” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONUN ALTINDA OLAN TEK ŞEY KARPUZ

Öte yandan aydın enflasyonun altında olan tek şey karpuz olduğunu dile getiren Aydın “Şu anda enflasyonun altında olan tek şey karpuz. Karpuzun fiyatları ise 0,50 kuruş ile 1 lira arasında seyrediyor” cümlelerine yer verdi.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Patates Soğan Fiyatları
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