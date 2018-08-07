Meyve Sebze Pazarı’nda bulunan Esnaf Ali Aydın, patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Geçtiğimiz haftalarda7-8 lira civarında seyreden patates ve soğanın hızlı bir düşüşe geçtiğini kaydeden Esnaf Aydın, “Patates ve soğan fiyatları geçen hafta 5 lira civarında seyrederken bu hafta fiyatlar sebzenin kalitesine göre 2 ila 3 lira arasında değişiyor” dedi.

EN AŞAĞI 2 LİRAYA DÜŞER

Bunun yanı sıra Aydın fiyatların geleceğiyle ilgili şunları kaydetti:

“Fiyatlar bundan sonra daha da inmez ve hep 2-3 lira civarında seyreder. Düşerse en aşağı 2 liraya düşer.”

Diğer meyve ve sebzelerde değişimin olmadığını ve geçen haftayla aynı fiyatlara sahip olduğunu dile getiren Aydın, “Diğer sebze ve meyvelerin fiyatları hiç düşmez diğerlerinin sabit fiyatları vardır. Bu fiyatlar pek değişmez ve hep aynı çizgide seyreder” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONUN ALTINDA OLAN TEK ŞEY KARPUZ

Öte yandan aydın enflasyonun altında olan tek şey karpuz olduğunu dile getiren Aydın “Şu anda enflasyonun altında olan tek şey karpuz. Karpuzun fiyatları ise 0,50 kuruş ile 1 lira arasında seyrediyor” cümlelerine yer verdi.