EN GENÇ ANNELER TÜRK KADINLARI

Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Eurostat ve TÜİK verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı 25,3 olarak belirlendi. AB üyesi ülkelerde ise ilk canlı doğum yaş ortalamasının 29 olduğu tespit edildi.

EN YAŞLI ANNELER İTALYA’DAN …

AB ülkeleri arasında ise en genç doğum yapan anneler Bulgaristan'da bulunuyor. Bulgaristan'da ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşının 26 olduğu görüldü. İlk doğum yaşı Romanya'da 26,4, Letonya'da 26,8, Slovakya'da 27, Polonya'da ise 27,2 olarak saptandı. Bu oranın, AB'nin önemli ülkelerinden Almanya'da 29,4'e, Fransa'da 28,5'e, İngiltere'de ise 28,9'a çıktığı tespit edildi. Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların en yaşlı ilk anne oldukları ülke İtalya olurken İtalya'da kadınların ortalama ilk canlı doğumlarını 31 yaşında yaptıkları belirlendi. Bu ülkeyi ortalama 30,8'le İspanya, 30,5'le Lüksemburg, 30,3'le Yunanistan ve 30,1'le de İrlanda’nın izlediği kaydedildi.

TÜRKİYE DOĞUM SAYISINDA AB ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI …

Türkiye'de 2016 yılı itibarıyla 1 milyon 309 bin 771 canlı bebek doğumu gerçekleşirken, aynı dönemde AB üyesi 28 ülkede doğan toplam bebek sayısı ise 5 milyon 148 bin 162 olarak tespit edildi. Buna göre, doğum sayısında Türkiye’nin AB üyesi ülkeleri geride bıraktığı anlaşıldı. Avrupa genelinde Türkiye'yi, 792 bin 137 doğumla Almanya, 784 bin 325 doğumla Fransa, 774 bin 386 doğumla da İngiltere’nin takip ettiği belirlendi. Avrupa ülkeleri arasında en düşük sayıda doğum gerçekleşen ülke ise 4 bin 476 ile Malta olurken onu 6 bin 50 ile Lüksemburg, 9 bin 455 ile de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izlediği tespit edildi.(Bülten) busabahmalatya.com