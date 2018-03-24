EN FAZLA EVLİLİK 08/08/08 TARİHİNDE YAPILDI

Konuyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, bu tarihteki evlenme sayısının 8 bin 421 olduğu belirlendi. Bu rakamın aynı ayın diğer günlerdeki ortalama evlenme sayısından 3,3 kat, aynı yılın diğer günlerindeki ortalama evlenme sayısından ise 4,9 kat daha fazla olduğu görüldü.

2017 YILINDA EN POPÜLER İKİ TARİH VAR

Evlenmek için tercih edilen en popüler tarihlerden ikincisi olan 07/07/2017 tarihinde, 7 bin 206 evlilik gerçekleştiği belirlendi. 2017 yılı Temmuz ayında evlenen 81 bin 392 çiftin yüzde 8,9'unun bu tarihte evlendiği görüldü. Bu tarihteki evlenme sayısının, aynı yılın diğer günlerindeki ortalama evlenme sayısından 4,7 kat daha fazla olduğu anlaşıldı. 2017 yılında en az evlenme olayı Şubat ayında görülürken, bu ayda evlenen 28 bin 726 çiftin yüzde 14,7'sinin 14/02/2017 tarihini tercih ettiği saptandı.

EVLİLİKTE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖZEL GÜN 14 ŞUBAT

Son 10 yıl içindeki en popüler ilk 10 evlenme tarihinden üçüncüsü 12/12/2012 olurken, bu tarihi 11/11/2011 ve 05/05/2015 tarihlerinin izlediği görüldü. Son 10 yıl içinde ki en popüler ilk on evlenme tarihinin dördünün ise 2012, 2013, 2014 ve 2017 yıllarının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk geldiği tespit edildi. Öte yandan Malatya’da da bahsi geçen tariflerde evlilik oranlarının çok olduğu bildiriliyor. (Bülten) busabahmalatya.com