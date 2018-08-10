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En doğal hakkımız doğalgaz

Mahallelerinde doğalgazın bulunmamasına sitem eden Kaynarca Mahallesi Muhtarı Osman Ay, doğalgaz taleplerini tüm siyasilere söylediğini dile getirdi. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 'Demokraside çareler tükenmez' sözünü hatırlatarak yetkililere sitem eden Muhtar Ay, "Biz en doğal hakkımız olan doğalgaz hizmetinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

En doğal hakkımız doğalgaz

Mahallelerinde doğalgazın bulunmamasına sitem eden Kaynarca Mahallesi Muhtarı Osman Ay, doğalgaz taleplerini tüm siyasilere söylediğini dile getirdi. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, 'Demokraside çareler tükenmez' sözünü hatırlatarak yetkililere sitem eden Muhtar Ay, "Biz en doğal hakkımız olan doğalgaz hizmetinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:11
En doğal hakkımız doğalgaz

Malatya'nın bazı ilçeleri bile doğalgaza kavuşmuşken merkezin tam göbeğinde bulunan Kaynarca Mahallesi'ne bu hizmetin gitmemesi mahalleli ve muhtarı Osman Ay'ın tepkisine neden oluyor.  mahallelerine bu hizmetin gelmesini istediklerini dile getiren Kaynarca Mahallesi Muhtarı Osman Ay, BUSABAH gazetesine konuşarak, ilgililere çağrıda bulundu.

Kaynarca Mahallesi'nin çok büyük bir mahalle olduğunu dile getiren Muhtar Ay, mahallede toplam 2 bin seçmenin bulunduğunu ifade etti.

MAHALLEMİZİN NÜFUSU 7 BİNİN ÜZERİNDE

Belediye başkanlarına ve siyasilere doğalgaz taleplerini ilettiklerini kaydeden Muhtar Ay, "Mahallemizin nüfusu 7 binin üzerinde. Mahallemizin pek bir problemi yok. su ve elektrik şikayetimiz yok ama tek problemimiz mahallemizde doğalgazın bulunmaması. Ben defalarca ilgililere söyledim. Ben hem Yeşilyurt Belediye Başkanına hem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na hem milletvekillerine hem de Bakan Bülent Tüfekci'ye şikayetimizi dile getirdim. Ancak talebimizi duymazdan geldiler. Gelip de bizim mahallenin sorunlarıyla ilgilenmediler. Mahalleliler bana şikayet ediyorlar ben ilgililere iletiyorum ama ben de ne yapacağımı bilmiyorum. vatandaşlarımız doğalgazı çok istiyorlar. Kaynarca Mahallesi'nin kentsel dönüşüme gideceği gerekçesiyle bu talebimiz yerine gelmiyor. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'Demokraside çareler tükenmez' derdi. Ancak bizim doğalgaz isteğimize bir türlü çare bulunamadı. Doğalgazı vermediler ve bekliyoruz. Mahallemizin kentsel dönüşüme gideceği de belli değil. Biz en doğal hakkımız olan doğalgaz hizmetinden yararlanmak istiyoruz." busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Doğal GazMahalle
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