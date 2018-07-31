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EN ÇOK KİRAYA EN AZ SAĞLIĞA HARCIYORUZ

Türkiye en çok parayı kiraya, en az da sağlığa harcadı. Harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 24,7 ile konut ve kiraya ayrıldı.

EN ÇOK KİRAYA EN AZ SAĞLIĞA HARCIYORUZ

Türkiye en çok parayı kiraya, en az da sağlığa harcadı. Harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 24,7 ile konut ve kiraya ayrıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:22
EN ÇOK KİRAYA EN AZ SAĞLIĞA HARCIYORUZ

Türk halkının tüketim harcamaları içinde en çok konut ve kira harcamalarına para ayırdığı saptandı. Yüzde 24,7 ile ilk sıraya yerleşen konut ve kira harcamalarını yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları takip etti. Buna karşın en düşük harcamanın yüzde 2,2 ile sağlık, yüzde 2,3 ile de eğitim hizmetlerine verilmesi dikkat çekti.

EN FAZLA ULAŞIMA AYIRDIĞIMIZ PAY ARTTI

Toplam harcamalardaki pay bakımından ise ulaşımın 2016 yılına göre 0,5 puan artışla yüzde 18,2’den yüzde 18,7’ye yükseldiği görüldü. Bununla birlikte, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının yüzde 19,5’ten 19,7’ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının yüzde 4,2’den yüzde 4,4’e yükseldiği kaydedildi. Konut ve kira harcamalarının payı ise bir önceki yıla oranla 0,5 puan düşüş yaşarken yine de en çok harcanan başlık olması dikkat çekti.

Hane haklarının konut ve kiradan sonra yüzde 28,6 ile en çok gıda ve alkolsüz içeceğe para harcadığı saptandı. Buna karşın yüksek gelirli hane halklarının gıdaya harcadığı pay sadece yüzde 14,6 oldu. En yüksek gelir grubunun en çok harcama yaptığı kategorinin ise yüzde 23,9 ile ulaştırma olduğu tespit edildi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYESağlıkKiraHarcamalar
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