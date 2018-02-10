EN BÜYÜK ENGEL“GÜVEN SORUNU”

Bakan Tüfenkci, Çin’in başkenti Pekin’de Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı’na katıldı. Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta Tüfenkci, e-ticaretin yaygınlaştırılması, e-ticarette güven sorunu ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesinin önemine değindi.

KOBİ'lerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına ulaşmasına dikkat çeken Bakan Bülent Tüfenkci, e-ticaret ile işletmelerin ürünlerini ucuz bir şekilde dünya pazarına sunabildiği, farklı tedarikçilere daha kolay ulaşabildiği, alım ve ödeme süreçlerini daha da kısaltabildiğine vurgu yaptı.Bu kapsamda KOBİ'lerin ithalat ve ihracata yönelik e-ticaret yapabilmesi için uluslararası rekabet koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Tüfenkci, KOBİ'lere hukuksal, teknolojik ve finansal destek sunulması gerektiğini ifade etti.

E-TİCARET VE TÜRKİYE

Geleneksel yerel odaklı pazar kavramının değişip tüm dünyayı kapsayan küresel pazara evrildiğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, e-ticarette eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerel küçük işletmeleri tüm dünya pazarına hitap edecek şekilde donanıma sahip olması için iyi bir eğitim verilmesi gerekiyor. İşletmelerinin yüzde 98'inin KOBİ'lerden oluştuğu bir ülke olarak Türkiye, eğitim ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyor. E-ticaret önündeki mevzuat engellerini, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak e-ticaret konusunda lojistik, güvenlik, eğitim, izleme ve değerlendirme gibi çok sayıda alanda kapsamlı faaliyetlerimiz bulunuyor."

GÜVEN SORUNUNU AŞMAK İÇİN “GÜVEN DAMGASI” UYGULAMADA

Bakan Tüfenkci, e-ticaret yaparken karşılaşılan problemlerin başında güven meselesi geldiğini vurgulayarak, "Türkiye'de Çin'den sipariş edilen bir ürünün doğru olarak teslim edilmediği zaman hangi mekanizmaların devreye gireceği gibi konular, tüketici haklarını ilgilendirme boyutuyla büyük önem arz ediyor" dedi.

"Türkiye'de ve dünyada neden e-ticaret kullanmadıkları sorulduğunda tüketicilerin büyük kısmı, güven sorununu sebep gösteriyor" ifadesini kullanan Tüfenkci, "Türkiye'de bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilendirilerek e-ticaret yapan internet sitelerine 'Güven Damgası' uygulaması başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.Tüfenkci, e-ticarette lojistik alanının, sadece büyük firmaların tekeline bırakılmaması gerektiğine işaret ederek, "Lojistiği tek başına büyük firmalara bıraktığımız durumda küçük işletmelerin büyümesini destekleyici politikalar izlemediklerine şahit oluyoruz" diye konuştu.

İnternet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine de vurgu yapan Tüfenkci, dünyada hala internetin yeteri kadar yaygınlaşmadığı ya da internet altyapısının yetersiz olduğu ülkeler olduğunu hatırlattı.

Bakan Tüfenkci, "Türkiye, e-ticaret ve internet kullanımı açısından çok şanslı bir ülke. 80 milyon nüfuslu ülkemizde 50 milyon mobil internet kullanıcısı var." ifadesi kullanarak, "Ülkeler, e-ticarette güvenlikçi politikalardan uzaklaşarak kuralları eşit, adil ve küçük işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor" ifadesinde bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com