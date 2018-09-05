Emniyet müdürüne “hoş geldin” ziyareti

Emniyet Müdürü Nahit Güneş, Hekimhanlıların huzur ve güven içinde yaşayacakları ortamı sağlamak amacıyla Hekimhan Belediyesi ile birlikte omuz omuza çalışacaklarını söyledi.

Yeni görevinde Güneş’e başarılar dileyen Başkan Millioğulları, “Huzur olmadıktan sonra her yeri altınla kaplasanız neye yarar. Birinci önceliğimiz huzur. Yani sizin en büyük yardımcınız Hekimhan Belediyesi olacak. Bunun yanında Emniyete olan desteklerimizi de size aktarmışlardır. Ben görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Nahit Güneş “Birlikte omuz omuza vererek Hekimhanlıların huzur ve güven içinde yaşayacakları bir ortamı sağlayacağız. Suç ve suçludan arındırma, uyuşturucuyla mücadelede önemli. Hem bu konuda yaptıklarınız hem de Emniyete altyapı ve bina desteklerinizi öğrendim. Teşekkür ediyorum ve devamını bekliyoruz” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com