EMNİYET BAYRAMA HAZIR

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüzce, vatandaşlarımızın Kurban Bayramı ve öncesini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri amacıyla 18 Ağustos 2018 günü saat 08.00’den 26 Ağustos 2018 günü saat 24.00’e kadar İlimiz merkezinde ve ilçelerinde güvenlik önlemleri artırılarak, özellikle Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından genel güvenlik ve trafik önlemlerine ek olarak Kurban Bayramı tatili boyunca gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır.

ASAYİŞ ÖNLEMLERİ TAKVİYE KUVVETLERLE GÜÇLENDİRİLECEK

Asayiş yönünden Malatya halkımızın can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tesis edebilmek, bayram öncesi, bayram günleri ve bayram sonrası olmak üzere il merkezinde meydana gelebilecek asayiş olaylarını önlemek ve meydana gelen olaylara ise anında müdahale etmek amacıyla; şehrin her noktasında asayiş önlemleri takviye kuvvetlerle güçlendirilecektir.

Hayvan pazarları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu

ana caddelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunularak

ilgili ekip sayısı artırılacak, denetim ve kontroller sıklaştırılacak, şehrin hareketli noktaları

yaya devriyeler, motorize ekipler, resmi ve sivil ekipler tarafından sık sık kontrol edilecektir.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce kurban alım satım yerlerinde sahte para olaylarına karşı el ilanı ve broşür dağıtımı yapılarak, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

SABİT VE ŞOK UYGULAMALAR YAPILACAK

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi

veya taşkınlık suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men

edilebilmesi amacıyla yapılacak denetimler arttırılacaktır. Meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi amacıyla sabit ve şok uygulamalar yapılacaktır.

Kurban Bayramı süresince muhtemel hırsızlık olaylarına karşı her türlü güvenlik tedbirleri alınacak olup, vatandaşlarımızın tatil ve alışveriş amaçlı olarak ikametlerinde bulunmamaları durumunda ikamet ve balkon kapılarını kilitlemesi, pencerelerini açık bırakmaması gibi tedbirlerin alınması konusunda duyarlı bulunmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkarak trafikte görülmesi halinde zabıta ve ilgili kurumlarla ortak hareket edilecek, kurbanlık hayvanların sevkiyatlarında hırsızlık olaylarına yönelik kontroller yapılacaktır.

Trafik yönünden 18 Ağustos Cumartesi gününden başlayarak 26 Ağustos Pazar günü sona erecek olan 9 günlük idari izin ve Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek, vatandaşlarımızın bayramı aileleri ve yakınları ile birlikte güvenli bir trafik ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli tüm trafik tedbirleri alınacaktır.

Arife ve bayram günlerinde mezarlıklarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik şehitlik ve mezarlıklar civarında gerekli görevlendirme yapılmıştır.

YOL VE TRAFİK

Bayram süresince ilimizde üzücü kazaların meydana gelmemesi için motorize trafik ekiplerimiz, MOBESE görevlilerimiz, motosikletli ekipler ve yaya görevlilerimizin yol ve trafik durumuna göre denetimleri devam edeceğinden vatandaşlarımızın seyahatleri süresince trafik kurallarına eksiksiz olarak uymaları gerekmektedir. Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan D-300 Devlet Karayolunun ilimiz şehir merkezinden geçmesi nedeniyle yol üzerinde oluşacak trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurularak trafik ekiplerimizce aşırı hız, kırmızı ışık ve emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verilecektir.

Şehirlerarası otobüs terminalinde trafik görevlilerimiz tarafından, ilimize giriş ve çıkış yapan otobüslerin denetimleri yapılacaktır. ‘Trafik; Sevgi, Saygı ve Hoşgörüyle Güzeldir’ anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik kural ihlallerinden kaçınmalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, kendi hususi araçları ile bayram alışverişi nedeniyle trafiğin yoğun olacağı, güzergâhların dışında alternatif yolları kullanmalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğu bilinci içerisinde sevdikleriyle beraber kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyoruz.

Vatandaşlarımız, meydana gelen olaylar ile ilgili ihbar ve şikayetlerini 155 Polis İmdat hattını arayarak yapabileceklerdir.” busabahmalatya.com