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EMİB Başkanı Kaya: “Süleyman Şah Türbesi’nin onarımına talibiz”

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, Türk madenciliğinin ortak faydasını gözetmeyi amaçladıklarını, sektör olarak “biz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 27 Nisan’da yapılacak genel kurulda göreve...

EMİB Başkanı Kaya: “Süleyman Şah Türbesi’nin onarımına talibiz”

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, Türk madenciliğinin ortak faydasını gözetmeyi amaçladıklarını, sektör olarak “biz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 27 Nisan’da yapılacak genel kurulda göreve...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:00
EMİB Başkanı Kaya: “Süleyman Şah Türbesi’nin onarımına talibiz”

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, Türk madenciliğinin ortak faydasını gözetmeyi amaçladıklarını, sektör olarak “biz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 27 Nisan’da yapılacak genel kurulda göreve devam etmeleri halinde aynı hassasiyeti sürdüreceklerini ifade etti. Kaya, eski yerine taşınacak olan Süleyman Şah Türbesi’nin yapımına da talip olduklarını söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, “Madencilik, gerekli yatırımların yapılması ve adımların atılması halinde Türkiye’nin cari açığını azaltacak bir sektör” dedi. Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında düzenlediği basın toplantısında, Türk madenciliğinin ortak faydasını gözetmeyi amaçladıklarını, sektör olarak “biz” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 27 Nisan’da yapılacak genel kurulda göreve devam etmeleri halinde aynı hassasiyeti sürdüreceklerini ifade etti.

Maden sektöründe 20 milyar dolarlık bir hacmin olduğuna değinen Kaya, “Biz bunun yaklaşık yüzde 10’una sahibiz. Dünya rezervlerine baktığımızda ise yüzde 40’ı bizde. Bu rakamı daha yukarı taşımak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Türkiye’de bulunan doğal taşın çeşitlilik bakımından da çok zengin olduğunu vurgulayan Kaya, 2023’te sektör olarak 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini anlatarak, Ekonomi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sektöre çok büyük yardımları olduğunu belirterek, “Madencilik, gerekli yatırımların yapılması ve adımların atılması halinde Türkiye’nin cari açığını azaltacak bir sektör. O yüzden sektör olarak bizim kol kola girmemiz gerekiyor” dedi.

“Süleyman Şah Türbesi’nin yapımına talibiz”

Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kurucusu olduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfı tarafından ABD’de yaptırılacak Türk Kültür Evi’nin mermer ve granitlerini karşılayacaklarını da hatırlatan Kaya, yaklaşık 1 yıl sonra faaliyete geçecek binanın en iyi şekilde dizayn edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınmasının da gündemde olduğunu aktaran Kaya, “Süleyman Şah Türbesi’nin onarımına talibiz. Bayrağımızın orada daha iyi şekilde dalgalanması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Madenciler olarak orada Süleyman Şah Türbesi’ni eskisinden daha güzel hale getirebiliriz” diye konuştu.
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