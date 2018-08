Emekliye ev imkanı

İşte emekli vatandaşların TOKİ'den ev alması için gerekli şartlar...

TOKİ EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, Toplu Konut İdaresi’nden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresi’nden konut kredisi kullanmamış olması, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç) olmaması, (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç), aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3 bin 200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3 bin 200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3 bin 700 TL olarak uygulanmaktadır.), daşvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli olması (Emeklinin vefat etmesi durumunda, vefat eden emeklinin yalnızca dul eşi başvuruda bulunabilir), eşlerden her ikisinin de emekli olması durumunda, yalnızca birinin başvuruda bulunması gerekmektedir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuru sahipleri, kimlik fotokopisi, emekli vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren SGK’dan alınmış belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

Kura sonucunda hak sahibi olanların aşağıda belirtilen belgeleri sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmeleri gerekiyor: İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ibraz edecek. İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecek.

TOKİ OTURMA KOŞULU VE DEVİR İŞLEMLER NASIL?

Emekli kategorisinden hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecekler. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecek. busabahmalatya.com

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecek. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecek. busabahmalatya.com