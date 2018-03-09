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EMEKLİLİKTE YAŞ PROBLEMİ!

Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi 2018 yılında yeniden gündemde.

EMEKLİLİKTE YAŞ PROBLEMİ!

Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi 2018 yılında yeniden gündemde.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 16:35
EMEKLİLİKTE YAŞ PROBLEMİ!

Şu an için bu konu ile ilgili herhangi yeni bir gelişme yok ama olur olmaz bu haber üzerinden erken emeklilik ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Erken emekli olmak için güncel olarak şu anda  beş formül yer alıyor. Bunlara bakacak olursak;

1-Yıpranma payı olan meslek grupları;

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

2-Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

3-Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;

4-Doğumdan önce SSK tescili,

Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),

Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.

5-9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;

15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.  busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 09.03.2018 17:49
Anahtar Kelimeler:
Emeklilikte Yaş ProblemiBUSABAH GAZETESİ
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