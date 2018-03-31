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EMEKLİLERE ÇİFT MAAŞ FIRSATI

Sosyal güvenlik de bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor.

EMEKLİLERE ÇİFT MAAŞ FIRSATI

Sosyal güvenlik de bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:08
EMEKLİLERE ÇİFT MAAŞ FIRSATI

Bazı şartlarda sunulan bu çift maaş fırsatı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor.

Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.

Emekli hangi sigortalılık kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı oluyor. Peki nasıl? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor. 

Kaynak : Posta

İHA

Son Güncelleme: 31.03.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
Dul Ve YetimlerDulEmekliye çift Maaş Hakkıçift Maaş
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