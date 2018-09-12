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Emekliler ekimi dört gözle bekliyor

Ekim ayında Meclise gelecek düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşlarına ekstra zam yapılacağı müjdesini değerlendiren emekliler, kirada oturan ve aybaşını çıkartamayan birçok emeklinin bulunduğunu dile getirerek, ekim ayını dört gözle beklediklerini söylediler.

Emekliler ekimi dört gözle bekliyor

Ekim ayında Meclise gelecek düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşlarına ekstra zam yapılacağı müjdesini değerlendiren emekliler, kirada oturan ve aybaşını çıkartamayan birçok emeklinin bulunduğunu dile getirerek, ekim ayını dört gözle beklediklerini söylediler.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:42
Emekliler ekimi dört gözle bekliyor

Ekim ayında Meclise gelecek düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde. Ekstra zamma kavuşacak olan ve bir nebze olsa da maddi sıkıntıdan kurtulacak olan emekliler, ekim ayını dört gözle bekliyorlar. Özellikle kirada oturan emekliler için güzel bir müjde olduğunu ifade eden emekliler BUSABAH gazetesine konuşarak, yasanın çıkmasını ümit ettiklerini dile getirdiler.

AYBAŞINI ÇIKARTAMIYORLAR

Emekliler, “Ekstra zamla birçok emekli az da olsa refaha kavuşacak. Maddi sorunumuz çok fazla. Hala bin liranın altında maaş alan emeklilerimiz var. Kirada oturan çok fazla emeklimiz var ve bunlar kiralarını ödeseler de aybaşını çıkartamıyorlar. Bu müjde bizim için çok iyi oldu. Şimdi bu yasanın çıkmasını dört gözle bekliyoruz” diye konuştular. busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Emekliler
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