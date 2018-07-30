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Emekli olan personellere jest

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesinden emekli olan 8 personele jest yaptı. Gürkan, 8 personele bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Emekli olan personellere jest

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesinden emekli olan 8 personele jest yaptı. Gürkan, 8 personele bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:03
Emekli olan personellere jest

Battalgazi Belediyesi tarafından emekli olan 8 personel için Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi.

BATTALGAZİ AİLESİ İLE YAPTIK

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türkiye'de hiç bir belediyenin yapmadığı işleri yapıyoruz. Bunu açık söylüyorum, bunu kamudan gelen bir görevli olarak söylüyorum. Türkiye'de hiç bir belediye bizim standardımızda değil. Ve sadece 4 yılla da kıyaslamayın. Hangi belediye olursa olsun 50 yılını alın, bizim 4 yılımızın onları 50 yılını 4 kat artar. Hanlar, Hamamlar, Kervansaraylar, Kümbetler, Türbeler, Camiler, Yaşam Merkezleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, yani buradaki tescil edilmiş bütün eserlerimizi bitirdik. Neticede biz, bunları sizlerle yaptık, birlikte yaptık, Battalgazi ailesi ile yaptık. Bu ailenin şerefine, onuruna, halel getirmeyeceğiz hepimiz. Sizlerle çalışmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sizlerle beraber olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyorum” diye konuştu.

EMEKLİ OLAN 8 PERSONELE PLAKET

“Emekli olsanız da sizler bizim personelimizsiniz” diyen Başkan Gürkan, “Devlet, kendi kurumundan emekli olan personelini takip etmek durumundadır. Onun cenazesine, hastasına, iyi günde, kötü günde gidip, takip etmek durumdadır. Biz artık bu belediye ailesinin ferdi olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Arkadaşlarımıza da şimdiye kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, özel hayatlarında ve aile hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Mutlu ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Emekliliğinizde hayırlı olsun. Siz, kendi evinize, evlatlarınızın yanına gidiyormuş gibi gideceksiniz ve o şekilde karşılanacaksınız, yani bir baba nasıl uğurlanırsa bu kurumda o şekilde de uğurlanacaksınız” ifadelerinde bulundu.

Başkan Gürkan, yaptığı konuşmanın ardından emekli olan 8 personele bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi. (Bülten)

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BattalgaziMalatyaEmekliSelahattin Gürkan
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