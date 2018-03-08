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“EMEK VE EKMEK MÜCADELESİNİN TARİHİ”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle açıklamada bulundu. Bingöl, “8 Mart onurlu bir emek ve ekmek mücadelesinin tarihidir” dedi.

“EMEK VE EKMEK MÜCADELESİNİN TARİHİ”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle açıklamada bulundu. Bingöl, “8 Mart onurlu bir emek ve ekmek mücadelesinin tarihidir” dedi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 11:03
“EMEK VE EKMEK MÜCADELESİNİN TARİHİ”

Başkan Bingöl şöyle açıklamalarda bulundu:
Sağlık-Sen olarak, çalışan kadınlarımızın çoğunlukta olduğu hizmet kolunda sendikacılık yapıyoruz. Bu sebeple kadın çalışanlarımızın sorunlarını daha yakinen takip ediyor, çözümü için çalışıyoruz.Kadınlarımızın çalışma hayatında yaşadığı en büyük mağduriyet olan başörtüsü engeli, Memur-Sen olarak bizim düzenlediğimiz imza kampanyası sonrası giderilmiştir. Okullarımızda yaşanan başörtüsü mağduriyeti yine bizim mücadelemiz sonrası çözülmüştür. Çalışma hayatında kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorunlardan biri de kreş sorunudur. Özellikle 24 saat esasına göre çalışan sağlık çalışanlarına yönelik 24 saat hizmet veren kreşlerin açılmaması bir eksikliktir. Bu konuda ilk adımı atan Sağlık Bakanlığı’nın kreş uygulamasını yaygınlaştırması gerekmektedir.”

Kadınların çalışma hayatında yaşadığı bir başka mağduriyet olan mobbing ve tacizler konusuna da değinen Bingöl, “Bu yönde toplumsal bilinç artırılmalı, yaşanmaması ve konuşulmaması dahi gereken bu olaylar sona ermelidir. Hiçbir kızımız, kadınımız bir kendini bilmezin kurbanı olmamalıdır. Kadınlarımıza, milletçe sahip çıkmalı, bütün kadınları Yaradan’ın bir emaneti olarak görmeli, ona göre davranmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, gelenekselleşen kutlama günlerinden sıyrılıp, kadının gerçek sorunlarının ele alındığı ve çözüme kavuşturulması konusunda gerçekçi iradenin ortaya konduğu günlere dönmesi dileğiyle, bütün kadınlarımızın gününü kutlarız” şeklinde konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bingöl8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
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