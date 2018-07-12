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Elektronik imza sayısı artıyor

Elektronik imza sayısı 2018 yılının ilk çeyreğindeki bir önceki dönemin son çeyreğine oranla yüzde 4,7 artış gösterirken, e-imza sayısının 2 milyon 881 bin 967 adet üretildiği belirlendi.

Elektronik imza sayısı artıyor

Elektronik imza sayısı 2018 yılının ilk çeyreğindeki bir önceki dönemin son çeyreğine oranla yüzde 4,7 artış gösterirken, e-imza sayısının 2 milyon 881 bin 967 adet üretildiği belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:25
Elektronik imza sayısı artıyor


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2018 yılının ilk çeyreğindeki elektronik imza sayısının bir önceki dönemin son çeyreğine oranla yüzde 4,7 artış gösterdiği belirlendi. Böylelikle, aynı zaman diliminde 2 milyon 881 bin 967e-imza üretilmiş olduğu anlaşıldı.

ISLAK İMZA DEVRİ BİTİYOR

Medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen medya incelemesinde e-imzayı konu alan 3 bin 558 haber yansıması tespit edildi. E-imza’nın yanı sıra mobil imza sayısının da bir önceki çeyreğe oranla yüzde 3,1 arttığı tespit edilirken, 492 bin 142’den 507 bin 183’e ulaştığı saptandı. Toplamda da 3 milyon 389 bin 150 elektronik sertifika üretildiği gözlendi. Kullanıcılarına zaman kazandıran e-imzanın, kâğıtların kaybolma sıkıntısını da ortadan kaldırması kullanımında etkin rol olarak görüldü. Uzman yorumlarına göre, e-imza yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunarak, daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlıyor. Bunun yanı sıra, e-imza’nın kâğıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltacağı saptanırken, her geçen gün kullanımının biraz daha artacağı öngörülüyor. Kullanıcılar açısından büyük kolaylık oluşturan elektronik imzanın zamanla ıslak imzanın yerini alacağı belirtiliyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
EloktronikImzaıslak Imza
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