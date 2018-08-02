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Elektriğe zam geldi

Elektrik tarifelerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı. Karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu.

Elektriğe zam geldi

Elektrik tarifelerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı. Karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:42
Elektriğe zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, dünden geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ElektirkZam
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