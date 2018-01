Elazığlı işçiler Afrin için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Elazığ Belediyesinde çalışan yaklaşık 300 işçi, TSK’nin Afrin’e düzenlediği "Zeydin Dalı" operasyonunda görev almak için Askerlik Şubesine giderek başvuruda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı "Zeytin Dalı" Harekatı 5’inci gününe girerken, ülke genelinden de her alandan destekler gelmeye devam ediyor. Elazığ’da belediyede görev yapan 300 civarındaki taşeron işçi, hem operasyona destek olmak hemde gönüllü olarak görev almak için ellerinde Türk bayrakları ile Askerlik Şubesi’ne gitti. Askerlik şubesi önünde tekbir getiren işçiler, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları atarak, operasyonda görev almak için gönüllü asker olduklarını belirten dilekçeleri doldurup, ilgililere teslim etti.

Bu güzel vatanın her karış toprağında olduğu gibi Elazığ’ın da milli birlik ve beraberlik için dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Karaaslan, "Elazığ, dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberliğin yıkılmaz kalesidir. Bu şehir hiçbir dönemde teröre, haine geçit vermemiş, vermeyecektir. Bu milletin birliği, beraberliği ve kardeşlik ruhu, teröre ve onun her türlü uzantısına geçit vermez. Muzaffer ordumuz en kısa zamanda Afrin’den zaferle ve mazlumların dualarıyla ayrılacaktır. Bizler Elazığ Belediyesi’nde çalışan 300 arkadaşımızla birlikte kalbimizdeki iman ve vatan sevgisiyle kahraman ordumuza en küçük bir katkı için dahi olsa hazırız. Hainler bilmelidir ki bu ülkenin her bir Mehmedi bu aziz vatan ve bu aziz milletin istiklali ve istikbali uğruna şehadet için gözünü dahi kırpmaz. Dualarımız ve kalplerimiz kahraman askerimizledir. Bizler vatanına bayrağına sevdalı Elazığlılar olarak, askerimize destek için her daim hazırız" dedi.

Afrin operasyonunu desteklediğini belirten Ahmet Çakmak, “Askerlik Şubesine gönüllü askerlik için başvuru yaptık. Afrin’deki askerlerimizin yanındayız. Gerektiği zaman bizde Afrin’e gidip savaşırız” ifadelerini kullandı.

TSK’nın Zeytin Dalı operasyonuna katılmak üzere bir araya geldiklerini dile getiren Cahit Barut, “Yaşım 58 olmasına rağmen bana görev verildiği takdirde her zaman hazırım. Allah, silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin, devletimize zeval vermesin. Allah ordumuzu milletimizi korusun” diye konuştu.

Askerlik şubesine gelenlerden Garip Ayaz da, “Her an için göreve hazırım. Allah, askerlerimizi korusun, DEAŞ ve PKK’ya lanet olsun” şeklinde konuştu.